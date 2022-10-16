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星．變美／吳速玲纖細四肢靠「按摩」，肌膚一緊看起來就瘦了

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▲▼星變美吳速玲。（圖／翻攝自FB/媽咪速玲）

▲吳速玲一雙美腿靠按摩養成。（圖／翻攝自FB/媽咪速玲，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

時尚媽咪吳速玲有著模特兒般的身材，更有著吃不胖的體質，因為170公分的身高，即便變胖也很能藏肉，日前他就在臉書分享自己的保持身型的方式，不忌口也不規律運動，每天必做的就是泡澡和按摩。

吳速玲大方分享自己維持身材的小祕訣就是按摩，她每2天就會自己在家使用精油按摩身體，只要身體循環好了，脂肪也不容易堆積，尤其像是手臂、腿部、腹部還有膝蓋腳踝，都會搭配刮盤按摩，最近愛用茴香按摩油，聞起來有股獨特香味也能給身體溫暖感受。

▲▼星變美吳速玲。（圖／翻攝自FB/媽咪速玲）

▲善用按摩工具，比較不費力。

像是工作前一晚會特別加強按摩小腿肚和蝴蝶袖，按完之後四肢會明顯感受到緊實，很推薦給代謝不佳的人，搭配刮盤也不用擔心按摩會費自己太多力氣。

她提到像是大腿外側一定會刮，方向則是看自己習慣怎麼順手，像她自己是習慣由上往下，力道則是看個人，以自己不會感到疼痛為限，但要注意刮的方向要一致，千萬不要上下來回亂刮。

她也在意自己肚子鬆弛，只要洗完澡有時間就會按，每天按摩肚子會讓小腹有緊實感，其實只要肌膚緊了，視覺效果就變瘦，她笑稱前陣子看完時裝週，明年低腰褲即將流行回來，更要好好守住自己的腹部線條。

▲▼星變美吳速玲。（圖／翻攝自FB/媽咪速玲）

▲她常會自製均衡營養的料理。

除了按摩外，飲食方面她也不太忌口，但若是發現最近胖了些，她會調整自己的飲食比例，像是澱粉放在早上吃，中午盡量正常吃，盡量不碰油炸的，晚餐會搭配冷壓果汁或是無糖豆漿，若是餓的話就早點睡，這樣堅持個3-4天，體重會少個2公斤沒問題。

關鍵字：

吳速玲, 按摩, 瘦身, 精油

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