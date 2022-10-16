杜汶澤挺潘怡良大秀「粉色針織邂逅未來」　鬼鬼為JENN LEE變狂野

記者鮑璿安／台北報導

連日陰雨也澆不熄臺北時裝週的熱情，尤其是時尚界新舊接力，昨（15日）登場的「針織女王」潘怡良GIOIA PAN 2023春夏系列，以「邂逅未來」為主題運用低彩度的粉色與異材質金、銀色相佐，連港星杜汶澤也前來助陣。同時，設計師品牌JENN LEE使用塑身衣解構重製呈現出女性最迷人線條；be homme更獻出首次時尚大秀，星光雲集、亮點不斷。

潘怡良GIOIA PAN 2023春夏系列

▲設計師潘怡良（左）、演員杜汶澤 。（圖／品牌提供）

▲潘怡良使用鮮明粉色系、代表客家意義的印花呈現未來感 。（圖／品牌提供）

潘怡良是時尚界少數以針織發展為主的服裝設計師，2023春夏將「邂逅未來」分為「科技未來」、「展望未來」以及「領頭未來」三部曲，褪去過往一貫的暗黑色系，開場以粉白色接續銀色，與環保科技材質混搭，創造鏤空流線著裝。適逢2023年即將登場的世界客家博覽會，潘怡良將代表客家意向的藍染，結合「HAKKA」五個英文字以五種象徵客家「穿越」、「山林」、「聚落」、「陽光與人」、「海洋」呈現客家意義的色彩，打造印花色彩布料呈現未來感。最後是源自與RAM PIECE領頭羊當代藝術創新融合，將毛線纏繞成搭配品牌LOGO，訂製出典藏的Q版領頭羊公仔，整合虛實之間，寫下對於針織的全新解讀。

JENN LEE 2023春夏系列

▲鬼鬼吳映潔走秀。（圖／品牌提供）

▲HAEZEE（黃瑋昕） 。（圖／品牌提供）

▲JENN LEE 將淘汰的塑身衣解構重製為 Up-cycled 系列，呈現女性身體自主 。（圖／品牌提供）

於同日登場的JENN LEE，將23春夏伸展台搬到臺北玫瑰園呈現，設計師 Jenn受到一張Billie Eilish穿著塑身衣的雜誌封面所啟發，渴望強調女性身體自主。本季攜手塑身衣品牌維娜斯，將淘汰的塑身衣解構重製為 Up-cycled 系列，結合她善用的廢棄拉鏈頭、解構元素，轉化為性感迷人的貼身裙款及率性嫵媚的西裝。鬼鬼吳映潔走秀時演繹了與影像藝術家 Jun Yao Zoie Liao合作的印花款短裙裝；歌手HAEZEE（黃瑋昕）則呈現一襲紅黑禮服，以品牌慣用色彩結合新廓形，展現原汁原味的叛逆街頭靈魂。

be homme首次時尚大秀「履歷/stylish」

▲孟耿如穿上be homme女裝創作，印花是她送給父親的親筆畫作轉化而成 。（圖／品牌提供）

在西門町深耕15年的台灣獨立設計品牌be homme終於在本季獻出了首次大秀，主理人陳上熏聯名新銳設計師杜芝儀與本次服裝印花設計詹賀騰，演繹主題「履歷/stylish」。女星孟耿如在產後首次走上伸展台，穿著品牌首度亮相的女裝創作，其中童趣的印花藏有小故事，是她送給父親生日禮物的親筆畫作轉化而成，結合抓皺、輕薄柔紗以及短版西裝外套的碰撞呈現女性多元性格，體現陳上熏所強調的，「生命中一份關於美好的履歷，這就是be homme 唯一想辦這場時裝秀的理由，回歸服裝連結與人的關係，就是我一直日以繼夜全年無休十幾年來堅持到底，作衣服的意義。」

▲AcQUA源少年李秉諭走秀 。（圖／品牌提供）