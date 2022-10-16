必搶神級底妝新品！蘭芝小狐狸聯名氣墊再現、SUQQU乳霜粉餅好上手

▲SUQQU、蘭芝底妝新品都掀起話題。

記者張毓容／綜合報導

一款能快速修飾膚色膚況的底妝，是打造無瑕疵美肌必備的神隊友，如果加上高顏值包裝，絕對能讓人搶爆！近期就有不少超強底妝新品登場，像是先前很多人沒搶到的蘭芝小狐狸聯名氣墊，今年再度攜手推出第二彈，更延伸出可愛又實用的周邊；而SUQQU全新推出凝霜質地的「乳霜粉餅」，自然服貼妝感，連化妝新手都能無腦上妝不怕翻車。

蘭芝聯名小狐狸氣墊第二彈

▲LANEIGE X Maison Kitsune 2022年限量聯名系列NEO型塑霧感氣墊，15g*2，NT$1,400。



去年一推出就被搶爆的LANEIGE X Maison Kitsune聯名小狐狸氣墊，今年10月再推出第二彈聯名系列，以灰橘潮流撞色設計為「NEO型塑霧感氣墊」換上時尚俏皮的小狐狸新包裝，推出最受歡迎的2款色號No.21明亮與No.23自然，台灣更引進亞洲最多數量，限量2,200組。

▲LANEIGE X Maison Kitsune 2022年限量聯名系列手機包組，NT$2,050。



除了超可愛的霧感小方塊，這次更推出托特包、手機包、小狐狸鑰匙圈等超可愛又實用的限量聯名周邊，分別搭配聯名小狐狸氣墊組合成3款限量組販售。

SUQQU乳霜粉餅

▲SUQQU 晶采光透水凝粉餅，11g，NT$2,900。



全新「晶采光透水凝粉餅」在SUQQU底妝系列中，屬於最自然遮瑕的粉底。添加潤膚液， 結合水潤保濕成分和帶來滋潤感的非揮發性油質，凝霜般的質地一抹即可輕鬆延展、服貼，能柔潤肌膚同時保有輕盈感、不乾澀，擁有自然的遮瑕力和柔和光澤，可輕鬆上妝打造自然妝感，也可疊擦提高遮瑕力，也很適合用來補妝，增添光澤感。

▲「乳霜粉餅」共有3款色選。



心機彩粧奶凍BB

▲心機彩粧 奶凍亮膚BB精華，30g，NT$1,100。



資生堂心機彩粧全新「奶凍亮膚BB精華」，首創水凝柔光配方，結合水凝結構和柔光校色粉底，打造出獨特的奶凍質地，能隨時補水、吸附多餘皮脂。添加柔光粉末、超濾淨遮瑕粉末，能為肌膚1秒校色、隱形瑕疵，同時保有輕盈無負擔的自然質感，並散發透亮光采，帶有SPF50+/PA++++防曬係數，一抹就能快速完妝。

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