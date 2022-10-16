fb ig video ETtoday search mobile

皮膚科醫師教「高效頸部護理法」　只要3步驟跟顯老頸紋說再見

>

▲▼皮膚科醫師教頸部護理3步驟 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲頸部保養也別忽略，才能讓凍齡無死角。（圖／翻攝IG@goodal_official）

記者張毓容／台北報導　翻攝小紅書@李藝恩Dr.meili

現在的女生都很會保養，凍齡好肌膚看起來都很年輕，但是多數人都只注重臉部肌膚卻敗在頸部狀態上，一看到頸紋立刻顯老好幾歲。韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享一套簡單又有效的3步驟頸部護理法，一週做2次就能幫你養出緊實天鵝頸。

李醫師的「天鵝頸護理法」，首先需要準備以下用品：含有A醇成分的眼霜、保養精華油、抗老精華、化妝棉、按摩滾輪和頸膜固定帶，

▲▼皮膚科醫師教頸部護理3步驟 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲▼皮膚科醫師教頸部護理3步驟 。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃先做頸部拉伸

首先護理頸部前的準備，要先清潔好頸部，並用毛巾溫敷3分鐘，在脖子處充分塗抹精華油後，先進行頸部拉伸動作。將雙手疊放在胸前，向後仰頭拉伸15秒，再分別向左後方、右後方各伸展15秒，最後抱頭前傾15秒。

▲▼皮膚科醫師教頸部護理3步驟 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲▼皮膚科醫師教頸部護理3步驟 。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃搭配滾輪做按摩

拉伸頸部後接著用滾輪按摩，先沿著鎖骨向外來回滾動，左邊滾動10次後換右邊10次，再按摩胸鎖乳突肌，左右邊各20次，最後在頸部左右兩側分別做雙手向下拉伸，撐開頸部肌膚。

▲▼皮膚科醫師教頸部護理3步驟 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲▼皮膚科醫師教頸部護理3步驟 。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃用眼霜＋精華敷15分鐘

在頸紋處塗上含有A醇成分的眼霜（手邊有含A醇成分的眼霜都可以），並把化妝棉剪成長條狀，且用抗老精華浸濕後，貼在眼霜塗抹的頸紋上，再用頸帶固定，敷15分鐘後拿掉，再輕拍幫助剩餘眼霜吸收。

►補油是美肌關鍵！皮膚科醫師教「油養膚保養法」3大重點

►約會前長痘好困擾？皮膚科醫師教「爆痘急救4步驟」　各種痘都適用

►「日本第一美魔女」54歲肌膚比大學生還好！每日必做「凍齡刮痧」

關鍵字：

保養, 護膚, 護理, 脖紋, 頸紋, 淡化, 改善, 預防, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

4個特質代表你是「好感系女子」　不靠顏值也能超有異性緣

4個特質代表你是「好感系女子」　不靠顏值也能超有異性緣

凱特王妃香奈兒外套竟是27年古董衣　婆婆黛安娜拒穿藏心碎原因

凱特王妃香奈兒外套竟是27年古董衣　婆婆黛安娜拒穿藏心碎原因

超準心測！憑直覺挑「一杯咖啡」，精準預測你的下周運勢

超準心測！憑直覺挑「一杯咖啡」，精準預測你的下周運勢

營養師曝「會加速皮膚衰老」的9種食物！　手搖飲、蛋糕都NG 別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手 覺得沒機會？不夠喜歡？男生在感情上「不主動」的5個真相 關穎1665萬蛇珠寶閃爆婚宴　差點搶走閨蜜新娘風頭 從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界 Jennie遇到鏡子就自拍　全身香奈兒行頭、16萬貼身戒曝光 最愛一個人旅行的星座Top 3！冠軍有旅伴就會分心，獨處才能享受

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面