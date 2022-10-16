皮膚科醫師教「高效頸部護理法」　只要3步驟跟顯老頸紋說再見

▲頸部保養也別忽略，才能讓凍齡無死角。（圖／翻攝IG@goodal_official）

記者張毓容／台北報導 翻攝小紅書@李藝恩Dr.meili

現在的女生都很會保養，凍齡好肌膚看起來都很年輕，但是多數人都只注重臉部肌膚卻敗在頸部狀態上，一看到頸紋立刻顯老好幾歲。韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享一套簡單又有效的3步驟頸部護理法，一週做2次就能幫你養出緊實天鵝頸。

李醫師的「天鵝頸護理法」，首先需要準備以下用品：含有A醇成分的眼霜、保養精華油、抗老精華、化妝棉、按摩滾輪和頸膜固定帶，

＃先做頸部拉伸



首先護理頸部前的準備，要先清潔好頸部，並用毛巾溫敷3分鐘，在脖子處充分塗抹精華油後，先進行頸部拉伸動作。將雙手疊放在胸前，向後仰頭拉伸15秒，再分別向左後方、右後方各伸展15秒，最後抱頭前傾15秒。

＃搭配滾輪做按摩



拉伸頸部後接著用滾輪按摩，先沿著鎖骨向外來回滾動，左邊滾動10次後換右邊10次，再按摩胸鎖乳突肌，左右邊各20次，最後在頸部左右兩側分別做雙手向下拉伸，撐開頸部肌膚。

＃用眼霜＋精華敷15分鐘



在頸紋處塗上含有A醇成分的眼霜（手邊有含A醇成分的眼霜都可以），並把化妝棉剪成長條狀，且用抗老精華浸濕後，貼在眼霜塗抹的頸紋上，再用頸帶固定，敷15分鐘後拿掉，再輕拍幫助剩餘眼霜吸收。

►補油是美肌關鍵！皮膚科醫師教「油養膚保養法」3大重點

►約會前長痘好困擾？皮膚科醫師教「爆痘急救4步驟」 各種痘都適用

►「日本第一美魔女」54歲肌膚比大學生還好！每日必做「凍齡刮痧」