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像盆栽或冰淇淋？一張圖測出你「想成為什麼樣的人」　網讚：好準

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編輯／Molly　圖／翻攝自小紅書

每個人心中多少都有對自己的期許，希望能成為自己理想中的模樣，但有時候連自己都忘了，或覺得難以達到而不敢承認。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就在小紅書上分享一個心理測驗，從圖片中物品看起來像什麼，就能測出你想成為什麼的人，測過的網友都狂讚「好準」！

▲▼ 像盆栽？一張圖測你想成為什麼樣的人。（圖／翻攝小紅書）

【測驗問題】
圖片中的物體，你覺得第一眼看起來像什麼？

A.盆栽

B.相疊的麻糬年糕

C.人的上半身

D.冰淇淋


選擇「A.盆栽」的你

想成為「被寵愛的人

這類型的人很擅長配合別人與提供支持，可以根據對方的需求靈活應對，一邊溫柔照顧對方，一邊與對方相互支持的過生活。因為比較細心、感性，有時候你會過度在意和依賴對方。

被寵愛是被鼓勵與接受愛，並不是一種箝制，這類人需要多方面練習強化自己的心靈、更肯定自己一點，不要太容易受心情左右，對事物保持一定的淡然情緒，溫柔且堅強的內在可以幫你建立更健全的關係。

選擇「B.相疊的麻糬年糕」的你

想成為「領導者」

這類型的人屬於內在領導者，很擅於審時度勢，會因應不同的時機使用糖果和鞭子，該讚美時讚美，該懲處時就懲處，能很好地控制別人的情感和思考，也很擅長表達，說話的方式與態度清楚明確。

你擁有堅強的意志與良好的直覺，一旦決定了目標就會朝目標努力前進，即使失敗了，也會把懊悔化為接下來行動的力量，也很能看穿事情的本質，會對自己的選擇勇往直前，常會展現出努力與堅信的感染力，讓感染周遭的人都願意跟隨你。

選擇「C.人的上半身」的你

想成為「目光的焦點」

現在的你對自己很沒自信，覺得都沒有人願意聆聽自己說話或釋放的訊息，想透過獲得周圍評價來增加自信，希望能改變別人對自己的印象。這類人可能會被認為是追求安定的個性，但其實你正在等待一個可以讓你一舉蛻變、擺脫以前形象的時機。

你想成為「受歡迎的人」的慾望非常強，乾脆改變一些習慣，先從改變服裝或環境來強化自信，比如試試看模仿自己喜歡的時尚部落客的穿搭，說不定可以獲得比預期更好的反應。

選擇「D.冰淇淋」的你

想成為「不受拘束的自由人」

這類人的內心很嚮往輕鬆的生活，討厭被規矩框架限制住，但這類型的人常在別人看不到之處默默努力，不想讓別人失望，更不想讓自己失望。

現在的你對一切都感到很拘束，其實比起身旁周遭的人怎麼想，你更應該讓自己靜下來、拋開其他聲音，優先考慮自己想要做什麼。好好傾聽自己內心的聲音，就是你現在正需要、且正在做的事。

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關鍵字：

心理測驗, 測驗

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