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一直補水還是好乾？牛爾解答最多人問的「換季保養3大問題」

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▲▼牛爾老師解答換季3大QA。（圖／翻攝IG）

▲牛爾老師針對換季常見保養問題一一解答。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導　

每當換季肌膚總是容易出問題，一直照做的保養突然感覺失效，或肌膚突然冒出以前沒有狀況，不知道該怎麼辦才好？別擔心，美容教父牛爾就針對近來換季最多人發問的3個保養問題一一解答，快跟著學起來，以後遇到也不怕。

＃一直補水還是覺得乾燥？

保濕不只是把水塗在肌膚上，而是要把補充的水分和肌膚自身的水分給保留住，降低水分流失率，這樣才不會越補越乾。建議可以選擇玻尿酸、天然保濕因子這類成分，能很好的儲存水分，又能保持整體的保濕滋潤感。

如果用了一段時間還是覺得乾，那就要從肌膚屏障修護的功效去做選擇，屏障受損以會導致乾燥脫皮，像是神經醯胺、角鯊烷、維他命E這類成分就很適合。健康的角質結構可以預防水分流失，讓補水的滲透性更好，保濕感持久。

＃以前不長痘，最近卻出現很多小顆粒？

牛爾老師指出，肌膚是動態性的，不同年紀、不同環境氣候和不同的生活習慣，會讓肌膚出現不規則的改變，以前不長不代表以後不會有，很多問題都是累積出來的。

若感覺最近肌膚有顆粒感、摸起來粗糙不平，建議先把保養化繁為簡，先停下滋潤度高的乳液乳霜，選擇清爽的護膚品，並且強化角質的代謝能力，像是清潔面膜和酵母類化妝水、精華水都是不錯的選擇。如果局部顆粒感凸起冒白頭，可以點塗水楊酸或是茶樹精油，局部做抗炎護理；如果有泛紅、刺痛、搔癢，建議停用幾天保養品，以清水洗臉，觀察2、3天根據肌膚狀況在做後續護理。

＃夏季的保養品都要換掉？

春夏的保養品是不是不能繼續用，這個需要看個人膚質來決定。如果現在的皮膚狀態和夏天完全不一樣，比如夏天很油、秋天很乾，那就需要把控油類產品更換成保濕類；如果膚質沒有大的變化，那可以繼續沿用，或是略微調整一下乳霜的質地，在單品上增加保濕滋潤感即可。

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關鍵字：

保養, 護膚, 換季, 乾癢, 換季保養, 問題, QA, 解答, 建議, 牛爾

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