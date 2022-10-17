肌膚入秋呵護！　1+1白茶保濕「霜」星日夜潤澤不斷電

▲森美妍秋冬主打日夜保養白茶「霜」星，全面啟動肌膚水循環。（圖／東森自然美提供）

圖、文／東森自然美

入秋氣溫升降明顯有感，溫度、濕度變化大，敏弱肌更要積極修護，森美妍白茶賦活保濕系列以媲美貴婦最愛的精品大牌保養質感及精緻香氣圈粉無數，在天氣多變化的秋天，為肌膚灌溉生命力、掃除保養卡關的肌膚荒蕪感。透過白茶賦活保濕日霜及白茶賦活保濕晚霜24小時日夜接力不斷電，全天候提供潤澤，1+1白茶保濕「霜」星將於10/18（二）晚間9點20分於東森購物47台優惠開賣，給予肌膚全方位的精品系潤澤修護。

啟動保濕水循環 告別秋季敏感肌的乾荒無力感

比起太陽熱辣辣的夏天與氣溫冷颼颼的冬天，秋天反而是容易誘發皮膚敏弱問題的季節。一方面是天氣忽冷忽熱，為肌膚帶來壓力，而且秋日的太陽貌似不再那麼毒辣，導致眾人容易忽略防曬的重要性，無形中敞開紫外線傷害肌膚的大門；另一方面則是受東北季風影響，從北方大陸吹來的霧霾、PM2.5等環境汙染源逐漸增加，加上前述季節因素造成皮脂膜保護力減弱，使肌膚應對

外來刺激的抵抗力下降，種種原因都導致肌膚特別容易敏弱不適，若再加上生活壓力、不正常作息等，各種肌膚問題未爆彈即瞬間引爆。

入秋後調理肌膚必須日以繼夜不間斷，提供源源不絕的保濕精華及溫和保養。東森自然美「白茶賦活保濕系列」，嚴選貴婦最愛的頂級「白茶」成分精修細養秋季敏弱肌，鎖定白茶的超強保護力，用以改善膚況不穩定困擾，達到穩定肌膚的作用；添加「平衡之油」的天竺葵精油，平衡身心、維持肌膚健康平衡；為強化天然保水屏障、啟動肌膚自我補水力、鞏固肌膚水庫，特別添加神經醯胺、H.A.玻尿酸精華等高效保濕成分，還添加萃取自納豆、有保濕之王美名的「γ-PGA」，以濃稠卻好吸收的質地，彷彿為肌膚量身打造一層隱形保護膜，快速達到補水、鎖水並防止水分流失，全面啟動肌膚水循環，注入滿滿的保濕能量，創造完美長效保濕。

清爽／滋潤白茶「霜」星 日夜修護不間斷

白天活力工作、夜間放鬆休息，身心狀態不同，使用的保養品功效自然也要有所區分！建議白天基礎保養使用「白茶賦活保濕日霜」，以清爽的質地為後續上妝完美打底，含「甜沒藥醇」擊退乾癢不適、「珍珠萃取」守護肌膚彈潤力、「維生素原B5」層層補水潤澤，多重功效精華提供肌膚全方位呵護，煥發自信神采一整天；夜間深度修護使用「白茶賦活保濕晚霜」，含沒藥醇、角鯊烷、澳洲堅果油及白芒花籽油打造賦活保濕配方，為肌膚補水保濕、修護緊緻，以豐潤滑順的質地迅速滲入肌膚密集修護，重現澎潤肌。

瓶身以漸層Tiffany藍實現精品感的森美妍白茶賦活保濕系列，為保養帶來滿滿儀式感為身心昇華，溫和成分及易吸收的質地，特別適合在氣候變化劇烈的秋天，一次入手清爽水潤的「白茶賦活保濕日霜」及濃郁滋潤的「白茶賦活保濕晚霜」，透過1+1>2的日夜保養神力，一週7天、每天24小時不斷電提供肌膚滿滿的水感滋養。把握10/18（二）晚間9點20分於東森購物47台開賣，見證貴婦最愛的白茶賦活修護奇蹟。

1+1白茶賦活「霜」星 秋季保養超給力



▲白茶賦活保濕日霜55g/$6,980（圖／東森自然美提供）



多重功效精華提供肌膚全方位呵護。含聚麩胺酸γ-PGA、甜沒藥醇α-Bisabolol、珍珠萃取、維生素原B5、尿囊素等多種活性成分，可激活修護肌底，使肌膚細、潤、亮，綻放光澤水潤。

▲白茶賦活保濕晚霜55g/$6,980（圖／東森自然美提供）

快速舒緩、密集修護，注入源源不斷的保濕能量於肌底。含聚麩胺酸γ-PGA、甜沒藥醇α-Bisabolol、荷荷芭油、生化醣醛酸等高效修護精華，可加強柔軟保濕，舒緩肌膚泛紅不適，守護肌膚彈潤力。

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