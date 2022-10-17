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包・開箱／金泰梨、Sana都拎上PRADA「雙層三角包」　多種背法一次滿足

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記者王則絲／台北報導

在疫情緩解情況下，甫落幕的時裝週迎來盛大的場面，各國名人蜂擁而至，並再次給時尚迷們帶來許多驚喜。以韓劇《2521》爆紅的女星金泰梨，以及女團TWICE成員Sana，先前飛往米蘭參加PRADA 2023春夏大秀時，都背上了一款時髦可愛的「雙層三角」手袋，今日《ET FASHION》就來帶大家開箱近賞金泰梨與Sana的同款包。

▲金泰梨、Sana 。（圖／翻攝自IG）

▲金泰梨現身機場時手拎可愛時髦的PRADA雙層三角手袋。（圖／翻攝自IG）

▲金泰梨、Sana 。（圖／翻攝自IG）

▲金泰梨、Sana 。（圖／翻攝自IG）

▲Sana不只一次背上同款PRADA雙層三角手袋。（圖／翻攝自Sana IG）
金泰梨先前於機場現身，穿著低調休閒的深色牛仔套裝，讓手上拎著的三角手袋顯得格外搶眼；然而，同一款手袋在女星們之間受到廣大歡迎，同場出席時裝秀的Sana，也在機場背上這款來自PRADA「Symbole」系列的「雙層三角」手袋，示範了正反兩面不同的背法，且這款包更不只一次出現在她的版面上，足見Sana對它的喜愛。

▲PRADA Symbole雙層三角手袋開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲Prada symbole。（圖／記者王則絲攝）

▲PRADA Symbole系列雙層三角手袋。（圖／記者王則絲攝）

金泰梨與Sana的同款手袋，為PRADA在今年新推出的「Symbole」系列，延伸自夏季的設計，新增了這款雙層三角包型。很明顯的，「Symbole」系列靈感取自於PRADA經典的三角形Logo，運用幾何排列的方式形成三角形圖騰，成為此系列最標誌性的特色。

▲PRADA Symbole雙層三角手袋開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲雙層的小包與兩條不同材質背帶以五金相連，並能隨心拆卸、組裝。（圖／記者王則絲攝）

而將三角形圖騰，又使用在三角形包型上，可說是經典加經典碰撞出的新鮮現代感，PRADA Symbole系列雙層三角手袋，其實是由兩個三角小包組成，一個為採用精緻提花布的三角圖騰樣式，另一個則是素面的柔軟皮革，兩層小包透過扣環相連，並配有皮革與金屬兩種材質的短背帶，皆可隨心拆卸、重新組裝，變化出更多的搭配方式與用法。

另外，同場加映男款的「雙層三角包」，不同於Symbole的三角形圖騰提花布，此款的雙層小包以PRADA經典的Saffiano皮革以及光滑軟皮革組成，尺寸比上一款稍微大一些，背帶部分加裝的長方形皮革小袋，增加了更多功能性。

▲PRADA Symbole雙層三角手袋開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲PRADA Symbole雙層三角手袋開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲同場加映另一男款的「雙層三角包」。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

包開箱, PRADA, 金泰梨, Sana, Prada Symbole, Symbole, 雙層三角手袋, 三角包

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