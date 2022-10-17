超強星二代基根本行走美人魚！「透膚緊身裝」神級體態曝光

記者鮑璿安 ／台北報導

影藝學院博物館晚宴（The Academy Museum Gala）15日於洛杉磯舉行，現場眾星雲集，女星們紛紛搬出戰袍出席，其中21歲美國星二代凱亞葛柏（Kaia Gerber）穿著一套魚尾裙亮相，超貼膚又透視的材質勾勒出S曲線，超模等級身材一次曝光。

▲凱亞葛柏穿著設計師品牌ALAÏA最新2023春夏系列禮服出席活動 。（圖／路透）

凱亞葛柏是傳奇超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）之女，自然遺傳她優良基因，15日她穿著設計師品牌ALAÏA最新2023春夏系列禮服出席活動，品牌擅長以奢華面料襯托出女性體態。而凱亞葛柏演繹的魚尾裙，以大膽貼膚材質勾勒，並若隱若現透出美胸以及直角肩線條，效果相當銷魂，緊接著拼接下身的抓皺裙襬，碰撞出彩輪廓。雖然禮服對於身材的要求相當高，但凱亞葛柏如同雕塑般的精緻身材放送在鏡頭前，仍是完美消化造型。

▲凱亞葛柏妝髪復古不失前衛 。（圖／路透）

凱亞葛柏以復古的旁分長捲髮搭配，妝容也選擇了金屬藍呼應，前衛不失經典的造型備受好評，頗有母親辛蒂克勞馥的超模風範，禮服一曝光就讓網友驚呼：「太像媽媽了」、「身材太絕了」、「這套贏了」。

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