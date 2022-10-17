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職場10大溝通實用必學英文語句　面對主管與客戶的應對更得體

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文／Workworks職場人

職場人們平時工作環境中會用英文溝通嗎？有時候慣用的英文語句即便文法正確，但用在職場上與主管、同事、客戶溝通時卻顯得不得體，根據104職場力的分享，一起學習「10大職場英文溝通必學語句」，以便後續能多留意應對得體的溝通方式，本篇編輯將分為兩個段落，第一個段落為「職場日常英文溝通」、第二個段落則為「職場向上英文溝通」，快準備好筆記！

職場日常英文溝通

1.Let me find out for you

當面對不知道如何處理的工作事務時，如果當下回應「I don’t know」，或許在老闆、同事、客戶的耳中聽來，會覺得這個回覆是不想負責、擺爛的態度，更好的說法可以用「Let me find out for you」的說法，意味著我來幫你確認一下，讓大家知道你是有心想把事情完成的。

2.I will know better next time

職場人們每天面對繁忙的事務，難免會有疏漏的時候，也許工作會議、同事聚餐未先收到告知，但如果我們當下回應「Nobody told me」稍顯不夠婉轉，建議下次可以用「I will know better next time」的說法，不但能表達內心的意思，也代表我們把此事件的行程記下來！

3.I will work it out

工作難免會遇到需要支援其他部門的窘境，當職場人們的同事或上司需要你幫忙額外的工作事項時，切記不要衝動直接說「That’s not my job.」，可以委婉地以「I will work it out」的方式，不僅不會得罪同事，還會讓他人覺得你說話很有格調！

4.How may I assist you?

處在客戶至上的工作環境中，客戶永遠會希望我們能滿足他們的需求，但直接以「What do you need?」過於口語話地詢問客戶有什麼需求似乎不太專業，我們可以改用「How may I assist you?」的說法，讓客戶主動把專案的需求清楚告訴你！

5.May I take your number and call you back (before 5 pm)?

當手邊有繁忙的工作事務需優先處理，卻又正好碰上客戶打電話來的時候，最理想的方式可以用「May I take your number and call you back (before 5 pm)?」的說法回覆，直接請客戶留下電話，並明確告知對方會在幾點前和他聯絡！

看完以上「5句職場日常英文溝通」，職場人們有掌握到職場溝通的說話藝術嗎～接續將分享「5句職場下對上的英文應對」秘訣，例如請示老闆的意見或是需要主管協助，都更需留意英文的精準度及保有禮貌，趕快拿筆記學起來！

職場向上英文溝通

6. What’s your question？

每逢開完會議或是與主管商討年度目標時，難免會再次和上司確認內容，職場人們這時候會用「What’s your problem 」還是「What’s your question」哪一個說法呢？切記千萬別再用前者的語句詢問主管，problem在英文中指的是 trouble ，像是一個人有問題、毛病的意思，不妨下次可以改用「What’s your question」的方式更委婉有禮貌！

7. Please let me know your decision

想要讓上司隨時掌握你的工作進度情況、給出裁決指示時，切記避免使用口語化的「follow up」，畢竟採取後續跟進的行動，是職場人們的職責而非老闆，建議改用「Please let me know your decision/ suggestion」，或是也可以採用「 I will follow up and keep you updated」的說法，讓上司隨時知道你follow up的狀況。

8. We might need you to personally direct this case.

職場人們處理工作事務時，有遇到什麼挫折嗎？偶爾還必須委託主管們出面處理，這時候用禮貌且詢問的語氣「We might need you to personally direct this case」，相信主管們聽到，一定會出面協助的！

9. We really need your decision soon

倘若遇到拖延症的主管，做任何事情都必須主動且善意提醒主管儘速做出決策，這時候就能用「We really need your decision soon 」的說法，編輯也建議可以在soon的後方加個時間，讓主管知道此決策的急迫性。

10. I am afraid that there might be some misunderstanding regarding…

職場上多多少少會碰見與主管理念不合的瞬間，這時候除非是想表達非常失望的與氣，否則盡量避免使用「surprised」的字眼，如果你覺得有什麼誤會讓上司做了這個決定，可以使用「I am afraid that there might be some misunderstanding regarding…」的語句，用具體的陳述取代情緒用字。

以上分享「10大職場英文溝通必學語句」，職場人們有學起來嗎？無論與同事、客戶、主管溝通協商時，務必都要保持說話的藝術，避免在不經意中溝通過程中得罪人唷！

【延伸閱讀】

5步驟成為人見人愛領導者，溝通前先傾聽是核心關鍵！

職場新人必知！工作「商用英文縮寫」懶人包！C.C.、KPI、COB是什麼意思？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 職場, 英文, 溝通

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