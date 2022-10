職場10大溝通實用必學英文語句　面對主管與客戶的應對更得體

文/Workworks職場人

職場人們平時工作環境中會用英文溝通嗎?有時候慣用的英文語句即便文法正確,但用在職場上與主管、同事、客戶溝通時卻顯得不得體,根據104職場力的分享,一起學習「10大職場英文溝通必學語句」,以便後續能多留意應對得體的溝通方式,本篇編輯將分為兩個段落,第一個段落為「職場日常英文溝通」、第二個段落則為「職場向上英文溝通」,快準備好筆記!

職場日常英文溝通

1.Let me find out for you

當面對不知道如何處理的工作事務時,如果當下回應「I don’t know」,或許在老闆、同事、客戶的耳中聽來,會覺得這個回覆是不想負責、擺爛的態度,更好的說法可以用「Let me find out for you」的說法,意味著我來幫你確認一下,讓大家知道你是有心想把事情完成的。

2.I will know better next time

職場人們每天面對繁忙的事務,難免會有疏漏的時候,也許工作會議、同事聚餐未先收到告知,但如果我們當下回應「Nobody told me」稍顯不夠婉轉,建議下次可以用「I will know better next time」的說法,不但能表達內心的意思,也代表我們把此事件的行程記下來!

3.I will work it out

工作難免會遇到需要支援其他部門的窘境,當職場人們的同事或上司需要你幫忙額外的工作事項時,切記不要衝動直接說「That’s not my job.」,可以委婉地以「I will work it out」的方式,不僅不會得罪同事,還會讓他人覺得你說話很有格調!

4.How may I assist you?

處在客戶至上的工作環境中,客戶永遠會希望我們能滿足他們的需求,但直接以「What do you need?」過於口語話地詢問客戶有什麼需求似乎不太專業,我們可以改用「How may I assist you?」的說法,讓客戶主動把專案的需求清楚告訴你!

5.May I take your number and call you back (before 5 pm)?

當手邊有繁忙的工作事務需優先處理,卻又正好碰上客戶打電話來的時候,最理想的方式可以用「May I take your number and call you back (before 5 pm)?」的說法回覆,直接請客戶留下電話,並明確告知對方會在幾點前和他聯絡!

看完以上「5句職場日常英文溝通」,職場人們有掌握到職場溝通的說話藝術嗎~接續將分享「5句職場下對上的英文應對」秘訣,例如請示老闆的意見或是需要主管協助,都更需留意英文的精準度及保有禮貌,趕快拿筆記學起來!

職場向上英文溝通

6. What’s your question?

每逢開完會議或是與主管商討年度目標時,難免會再次和上司確認內容,職場人們這時候會用「What’s your problem 」還是「What’s your question」哪一個說法呢?切記千萬別再用前者的語句詢問主管,problem在英文中指的是 trouble ,像是一個人有問題、毛病的意思,不妨下次可以改用「What’s your question」的方式更委婉有禮貌!

7. Please let me know your decision

想要讓上司隨時掌握你的工作進度情況、給出裁決指示時,切記避免使用口語化的「follow up」,畢竟採取後續跟進的行動,是職場人們的職責而非老闆,建議改用「Please let me know your decision/ suggestion」,或是也可以採用「 I will follow up and keep you updated」的說法,讓上司隨時知道你follow up的狀況。

8. We might need you to personally direct this case.

職場人們處理工作事務時,有遇到什麼挫折嗎?偶爾還必須委託主管們出面處理,這時候用禮貌且詢問的語氣「We might need you to personally direct this case」,相信主管們聽到,一定會出面協助的!

9. We really need your decision soon

倘若遇到拖延症的主管,做任何事情都必須主動且善意提醒主管儘速做出決策,這時候就能用「We really need your decision soon 」的說法,編輯也建議可以在soon的後方加個時間,讓主管知道此決策的急迫性。

10. I am afraid that there might be some misunderstanding regarding…

職場上多多少少會碰見與主管理念不合的瞬間,這時候除非是想表達非常失望的與氣,否則盡量避免使用「surprised」的字眼,如果你覺得有什麼誤會讓上司做了這個決定,可以使用「I am afraid that there might be some misunderstanding regarding…」的語句,用具體的陳述取代情緒用字。

以上分享「10大職場英文溝通必學語句」,職場人們有學起來嗎?無論與同事、客戶、主管溝通協商時,務必都要保持說話的藝術,避免在不經意中溝通過程中得罪人唷!

