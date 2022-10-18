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長輩情勒、同事言語暴力都是有毒關係！3個方法擺脫　為自己發聲吧

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文／Workworks職場人

職場人是否聽過「有毒關係」呢？有毒關係是一種生病的人際關係，它會潛伏在我們常見的生活情境中，像是遭受長輩歧視性的言語暴力、為了家庭，放棄了升遷機會和私人時間，卻被家人當作是理所當然、被主管看不順眼每天找麻煩等。這些經歷都有可能讓你淪為「有毒關係」的受害人。

在《有毒關係》書中，作者將關係中的對象分成，主導有毒關係且造成對方心理壓力和試圖操縱對方的「主導者」，以及被有毒關係所操控的「犧牲者」。這次編輯就要來分享「如何擺脫有毒關係的3個方法」，一起來看看吧！

擺脫「有毒關係」的方法

1.投射性的認同造就了自我懷疑的牆

▲擺脫有毒關係。（示意圖／Unsplash，下同）

書中提及了在有毒關係中，有一種會讓犧牲者無能為力的心理防衛機制，稱為「投射性認同」。主導者將自己無法接受的個人情緒投射到犧牲者身上，而接收到這樣的情緒的犧牲者則會將其具有攻擊性、愧疚、羞恥感帶入到自己身上，更把對方施加的不合理行徑當作是應得的。

編輯認為這點和「情緒勒索」有些相似，也都極有可能發生在職場或家庭上。為了結束這樣的關係，要做的第一步就是擺脫「投射性認同」及其導致的自我懷疑。沒有人是理應接受這些負面情緒！

2.以普遍化作為跳板，跳過自我懷疑的牆

職場人是否有過因對方是自己的長輩、父母、上司或前輩，在遭受其言語暴力時，無法為自己出聲的情況呢？作者提及長期處在這種有毒關係中，不僅麻痺你我的正常感覺，一般無法容忍的暴力、不合理也都被允許了，而這時的犧牲者必須先經歷「普遍化」。

作者提出的「普遍化」，指的是想像他人在遇到和自己相同的處境時，會如何動作？以及試著想想他人經歷和自己相同的事時，會給什麼建議？透過這樣的行為，有毒關係的犧牲者也能脫離投射在自己身上不屬於自己的情緒，用客觀的角度，來看待曾被當作是理所當然的偏差。

3.此刻就朝對的方向表達憤怒

憤怒常被視為負面的情緒，但在有毒關係中更大的問題是，無法被表達且日月積累的憤怒。隨著這樣壓抑的情緒越滾越大，最後也會像火山一樣爆發，作者也說道，這樣的憤怒並不是壞事，憤怒的爆發既是停止有毒關係的契機，更是找尋解決自己問題的方法。所以要在對的時間，向對的人發怒，必須表達自己無法再接受他們的暴力和惡言等非人的對待！

由韓國精神科醫師執筆的《有毒關係》，書中除了解析有毒關係的徵兆、階段、困境，釐清有可能陷入其中的狀況，並提供最適合的解決方法。還提供了「自我檢測」的列表，依照主導者、犧牲者、協力者、孤立性與持續性、暴力性等因素分析你的關係毒性，職場人們也可以測驗看看喔～

source：博客來

【延伸閱讀】

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 情緒勒索, 言語暴力, 職場, 有毒關係

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