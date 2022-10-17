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連日雨襲家中濕答答　除濕機「擺對位置」效果增一倍

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▲▼下雨天,看房,濕氣,潮濕,起霧。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲連續幾天下雨，濕氣快速累積，除濕機要善用。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

西南氣流威力不小，連日迎風面地區大小雨不斷，數日潮濕的空氣把家中濕度都飆到破表，濕度過高不但家具、地面、床鋪都有濕氣，而且還容易誘發過敏、呼吸道症狀，且家中還容易孳生黴菌，台灣人家裡約有5成都有除濕機，若你覺得家中除濕機降低濕氣效果不明顯，需要重新安排機器位置，放對地點就會有多快一倍的效果。

▲除濕機,除濕,Her森森。（圖／pexels）

除濕機運作要有效率，擺放位置相當重要，許多人都覺得擺在居家正中央效果最好，其實這並非正確觀念，所謂的中心點應是「家中氣流」的中心處，可以觀察家裡開窗的位置，選擇將除濕機放置在氣流流動的中心處，才能有效進行除濕，另外請注意機身需距離周邊牆面30公分以上。

建議像是最近這種連日大雨的狀況下，因爲室外的空氣已經非常濕，若要讓家中乾燥，第一步就是要「關窗除濕」，不要再引入濕潤的空氣，若真的關窗會感到不舒適，也盡量將家中開啟的窗戶降至2扇以下，且10月開始吹起東北季風，住家面向東北的窗戶也請盡量關閉，避免外部更濕潤的空氣一直吹進家裡。

▲▼潮濕,下雨,雨天,濕氣,雨滴。（圖／Pixabay）

若家中沒有除濕機，在這種不太冷的天氣，也可以透過開啟冷氣除濕，只要設定的比外面氣溫低一度，降低濕度的感覺就會很明顯，整體生活空間也會比較舒適，此外還有一些生活習慣也可降低室內濕氣，包括洗完澡關上門，打開用抽風機抽出潮濕空氣，地面有濕氣時也可先鋪報紙吸濕，降低黴菌滋生的機率，減少洗衣服的頻率，尤其是只能在室內晾乾的住家。

關鍵字：

西南氣流, 豪雨, 下雨, 濕氣, 除溼, 除濕

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