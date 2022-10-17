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小賈斯汀老婆、前女友「世紀同框」！　海莉比伯中空炫腹裝氣場超強

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記者王則絲／外電報導

歌手小賈斯汀（Justin Bieber）的前女友賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）與他的現任妻子海莉比伯（Hailey Bieber），於15日晚間正好共同出席一場盛會，賽琳娜戈梅茲身著俐落黑西裝、海莉比伯則是選以中空炫腹裝亮相，兩人被攝影師捕捉到開心聊天、擁抱的畫面，該照片被網友們封為是「世紀同框」，同時藉此化解多年來的「不合」傳言。

15日晚間，美國洛杉磯奧斯卡電影博物館舉辦的慈善晚宴（Academy Museum Gala）上眾星雲集，包括蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、艾瑪史東（Emma Stone）、茱莉亞羅伯茲（Julia Roberts）、鄭浩妍⋯⋯等大咖明星都到場，其中，小賈斯汀老婆與前女友碰巧也同場出席，那就是海莉比伯與賽琳娜戈梅茲，成為場上意外的焦點。

海莉比伯與賽琳娜戈梅茲多年來都有不合的傳言，雖然海莉比伯曾澄清兩人並沒有不合，但雙方粉絲們多年以來仍處於激烈敵對的狀態，賽琳娜也曾出面阻止粉絲們不要再網路攻擊海莉。

這回兩人罕見出席同場活動，雙方都沒有刻意迴避，反而是相談甚歡，還臉貼臉合照、大擁抱，互動全都被攝影機捕捉下來，畫面一出立刻在網上引起軒然大波，被網友們封為是「世紀同框」，雖然有不少人批評兩人的舉動很假，但不可否認的是，在愛情面前兩人都表現得成熟許多，同時也藉此終結了持續多年的不合傳聞。

▲Selena Gomez、Hailey Bieber。（圖／路透）

▲賽琳娜戈梅茲穿著帥氣西裝造型出席慈善盛會。（圖／路透）

晚宴上，賽琳娜戈梅茲GIORGIO ARMINI的訂製黑西裝，搭配卡地亞（Cartier）珠寶，將頭髮梳得乾淨俐落，簡約而端莊；海莉比伯選穿SAINT LAURENT的深棕色禮服亮相，貼身衣裝勾勒出人人稱羨的超模體態，身前菱形的中空設計，正好秀出她緊實的腹肌線條，隨意一個Pose氣場都超強烈。

▲Selena Gomez、Hailey Bieber同框。（圖／翻攝自IG）

▲Selena Gomez、Hailey Bieber。（圖／路透）

▲海莉比伯「中空炫腹裝」勾出窈窕身形。（圖／翻攝自IG＠haileybieber、路透）

►超強星二代基根本行走美人魚！「透膚緊身裝」神級體態曝光

關鍵字：

小賈斯汀, 海莉比伯, Justin Bieber, Hailey Bieber, Selena Gomez, 賽琳娜戈梅茲

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