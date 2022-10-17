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星巴克外送買一送一優惠　4款飲品免出門濕答答現賺一杯

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲連日大雨不想出門，星巴克外送平台也有買一送一喔。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

最近連日大雨，一出門鞋子濕濕好厭世，星巴克在10／18前推出3款外送平台優惠，其中4款飲品還是好友分享，無論是懶得出辦公室或是想在家療癒一下，揪咖或多喝一杯都很剛剛好！週一也正好是伯朗咖啡好友分享日，經過也不要錯過喔！

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

星巴克在10／18前與外送平台foodpanda，推出指定飲品好友分享優惠，全日在該平台購買「冰特選那堤」或「冰特選美式咖啡」，購買兩杯特大杯風味一致的咖啡選項，其中一杯由星巴克招待。而另一外送平台foodomo，也有針對「特選那堤」與「特選美式咖啡」祭出指定飲品好友分享，一樣也是購買特大杯、相同口味，其中一杯即可免費。

此外，foodomo還另外加碼，一樣也是10／18前，購買「三杯特大杯」巧克力可可碎片星冰樂或醇濃抹茶那堤，只要冰熱與風味一致，其中一杯也由星巴克招待。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會）

要注意的是外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供備註以及客製化服務，且外送費的成本記得也要考量進去

伯朗咖啡館則在10月續推卡友獨享飲品買一送一，針對10月份的每週一10／17、10／24、10／31，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

路易莎推出手沖咖啡新品，包括來自肯亞涅里的「黑莓之后」，以及哥倫比亞克菈菈莊園的「橙汁水洗」，特色是均有濃濃果香，原價200元，10／31前黑卡特價120元，現省80元價差。

▲中秋連鎖咖啡優惠。（圖／各業者提供）

►貓狗控熱議！星巴克萬聖節系列可愛爆炸　網：根本放火了

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 外送

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