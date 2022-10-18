fb ig video ETtoday search mobile

微風信義、微風南山、微風松高3館10／20周慶高回饋齊發　抽歐美不限航點商務艙機票

>

▲微風信義週年慶。（圖／微風提供）

▲微風信義區週年慶優惠齊發，新品與層層回饋超有看頭！（圖／微風提供）

時尚中心／綜合報導

繼首波微風廣場、微風南京買氣大爆發後，微風信義、微風南山、微風松高3館接續登場，週年慶從10／20起跑，準備High翻信義區！除延續以高回饋讓會員開心購物，也搭上解封熱潮，滿額便可抽「歐美澳不限航點商務艙機票」，且信義區3館新櫃齊發、新貨滿滿，絕對讓會員購物消費最優惠、時尚走在最前面！

▲微風信義週年慶。（圖／微風提供）

▲微風松高JORDAN上衣原價3,780元，特價3,400元；褲子原價2,680元，特價2,410元。

24 天滿滿回饋，加碼最高 45000 點大方送
10／20至11／7期間微風信義高級珠寶滿3萬元贈15000點(價值1500元)；國際精品滿1萬元贈10000點(價值1000元)；國際名品、服飾滿5,000元贈5000點(價值500元)；香氛保養、流行運動滿3,000元贈3000點(價值300元)。

微風南山高級珠寶、3C滿3萬元贈15000點(價值1500元)；國際精品滿1萬元送10000點(價值1000元)；生活家電滿1萬元送5000點(價值500元)；國際名品、流行服飾滿5,000贈5000點(價值500元)；香氛保養、atré不含餐飲消費滿3,000元贈3000點(價值300元)。首六日使用微風聯名卡或臺北南山廣場卡於指定館別，單筆消費達指定區域門檻，再加贈1000點(價值100元)。微風松高時尚家居滿1萬元贈5000點(價值500元)；全館（不含H&M、餐飲、部分櫃位）滿3000元贈3000點(價值300元)。

▲微風信義週年慶。（圖／微風提供）

10／20至10／25共六天期間，使用Breeze Pay再額外加碼限時回饋活動，只要於各館單筆消費滿額再加贈微風點數，最高獲得微風點數45000點(價值4500元)。另也與悠遊付合作，推出週年慶6%超回饋，於各館指定櫃位消費滿額再送酬賓券，還有銀行禮、滿額禮、樓面禮、幸運大轉盤等層層回饋，絕對讓你買得很開心。

▲微風信義週年慶。（圖／微風提供）

▲微風信義獨家Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra長項鏈20枚四葉幸運圖騰黃K金、鑽石，價格店洽。

話題店齊發，熱騰秋冬新品獨家賣
微風為迎接下半年週年慶，話題新櫃登場，微風南山今年四月先引進與 Goro's、Chrome Hearts 共享「世界三大銀飾品牌」美譽的CODY SANDERSON、9月TOD’S全新概念店也到位，且獨家販售「T TIMELESS」肩揹包與樂福鞋，引發時尚界話題，更加碼將在週年慶期間，獨家首賣旗下DI BAG迷你手提包！而法國首飾品牌Les Néréides也開設以招牌湖水綠為主色調的20坪的旗艦店，且週慶10月份的國際精品CELINE、紐約品牌THOM BROWNE、日本KENZO全新形象店、全國電子百貨信義首店也將陸續登場。

▲微風信義週年慶。（圖／微風提供）▲微風信義周年慶。（圖／微風提供）

▲微風南山獨家CODY SANDERSON 925純銀弓箭戒SMALL TWISTED ARROW RING，推薦價13,000元；微風南山獨家 TOD'S 女士樂福鞋 推薦價26,500元。

▲微風信義週年慶。（圖／微風提供）▲微風信義週年慶。（圖／微風提供）

▲微風信義獨家BALENCIAGA SWING LARGE BAG 黑色小牛皮手提包，價格店洽；微風信義獨家Valextra Iside Chain Top Handle Mini Bag，推薦價127,000元。

▲微風信義週年慶。（圖／微風提供）

▲微風信義獨家Van Cleef & Arpels Flowerlace耳環 白K金、鑽石，價格店洽。

微風信義話題也不斷，獨家引進義大利精品皮具Valextra全台首店，從標誌性Tric Trac手腕包、Iside包款、Babila都市包到本季NoLo肩背包等全新包款，都將在微風信義獨家亮相；深受貴婦喜愛的日本CASA FLINE，全台獨家POP-UP STORE也將初登場、英國知名護膚品牌OPATRA也會進駐；微風松高讓「宜得利家居」首度插旗信義區，另有OB嚴選信義區首家門市、Lululemon旗艦店等，想要的絕對找得到。

▲微風信義週年慶。（圖／微風提供）▲微風信義週年慶。（圖／微風提供）

▲微風信義獨家self-portrait深海藍車骨蕾絲西裝領落地洋裝，推薦價20,800元；微風信義獨家POP-UP STORE CASA FLINE翻領綁腰羊毛長版外套，推薦價19,000元。

節慶聚餐秀手藝輕鬆買，家裡就是米其林
年底一連串的節慶聚餐，就是在家大秀身手的時候，有米其林主廚超市之稱的微風超市Breeze Super南山旗艦店，延續微風超市本店週年慶銷售熱潮，除了商品全面9折起，更有外面買不到的精品食材，首先以日本頂級水果獻禮登場，包括日本岡山麝香葡萄、長野麝香葡萄、富士蘋果、全澄蘋果等高級水果全部買得到，更特別推出隱藏版「團購日本麝香葡萄特惠組」，長野麝香葡萄單串950元，祭出8房6,200元、9房6,500元驚喜價格，團購超優惠！還有日本超人氣品種-長野葡萄三姊妹禮盒，千萬別錯過。

▲微風信義周年慶。（圖／微風提供）

▲Breeze Super長野葡萄三姊妺禮盒 原價3,710元，特價3,500元（長野麝香／帕普魯／妃紅提）。

其他包含美國極黑和牛、澳洲和牛、日本A5宮崎和牛等米其林級旗艦食材，讓你好好犒賞家人跟自己，至於嘴刁的老饕們，另推出精選料理與年度起司組合派對，內含法國默倫布里A0P 120g、法國朗格爾AOP200g、法國夏維儂A0P 1PCS、法國鞏德2IM A0P 120g、瑞士修道士A0P 100g、義大利拱佐拉A0P 120g、義大利麝香白蘭地100g套組，原價3.000元，特價只要2,480元。

▲微風信義週年慶。（圖／微風提供）▲微風信義周年慶。（圖／微風提供）

▲Breeze Super年度起司組合派對，原價3.000元，特價2,480元；人氣熟食選秀會(德國豬腳/照燒烤雞/香草烤雞/)，任選2件特價650元。

消費滿額，歐美澳不限航點商務艙好好抽
除了層層回饋與秋冬新品買滿滿、米其林食材一波波之外，因應國境開放，消費者們強烈想出國舒壓的旅遊心情，10／20至11／13週年慶期間，微風會員當日全館單筆消費達6,000元，即可獲得抽獎機會，可抽價值84萬元的長榮航空歐美澳不限航點雙人來回商務艙機票，另還有大溪威斯汀度假酒店 豪華行政套房、水舞行館雲舞套房雙人住宿券、沐蘭台中館雲舞套房雙人住宿券等獎項。

▲微風信義週年慶。（圖／微風提供）

另週年慶期間微風信義、微風南山加碼「幸運大轉盤」活動，憑微風積點禮遇會員，全館單筆消費滿5,000元以上發票，即可至贈獎處轉動幸運之輪1次，就有機會獲得神秘大獎，包括Samsung Galaxy Tab S7＋WiFi、Panasonic極潤奈米水離子吹風機、大同空氣清淨機等輕鬆抽。

▲微風信義週年慶。（圖／微風提供）

微風積點禮遇新會員也有優惠加碼，10／20至11／7活動期間，完成APP註冊與開通微風積點禮遇會員，當日單筆消費達指定門檻就可享酬賓點數自動歸戶服務，首六日聯名卡再額外加贈會員酬賓點數1000點，快去開通APP，週年慶優惠馬上就能手到擒來！

微風信義三館週年慶完整資訊

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

微風, 信義, 周年慶, 週年慶, 南山, 松高

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

WHY AND 1／2收攤首波特賣日程曝光！　家長手刀衝一波

WHY AND 1／2收攤首波特賣日程曝光！　家長手刀衝一波

像盆栽或冰淇淋？一張圖測出你「想成為什麼樣的人」　網讚：好準

像盆栽或冰淇淋？一張圖測出你「想成為什麼樣的人」　網讚：好準

童裝業績王Why and 1／2明年收攤　百貨：我們也很錯愕

童裝業績王Why and 1／2明年收攤　百貨：我們也很錯愕

超準心測第一眼看到什麼？ 3秒知道你「近期對現況生活的滿意度」 少吃為妙！營養師點名「10大高熱量食物」，吃臭豆腐不只變胖還水腫 星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！ 若你符合5個情況　維持單身比走入婚姻更幸福 孔曉振大露美背「小眾白紗」曝光！　選中《慾望城市》夢幻婚鞋嫁了 昆凌見151萬元BOUCHERON粉紅項鍊興奮想要　到法國只看女人忽略男人 4個特質代表你是「好感系女子」　不靠顏值也能超有異性緣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面