微風信義、微風南山、微風松高3館10／20周慶高回饋齊發　抽歐美不限航點商務艙機票

▲微風信義區週年慶優惠齊發，新品與層層回饋超有看頭！（圖／微風提供）

時尚中心／綜合報導

繼首波微風廣場、微風南京買氣大爆發後，微風信義、微風南山、微風松高3館接續登場，週年慶從10／20起跑，準備High翻信義區！除延續以高回饋讓會員開心購物，也搭上解封熱潮，滿額便可抽「歐美澳不限航點商務艙機票」，且信義區3館新櫃齊發、新貨滿滿，絕對讓會員購物消費最優惠、時尚走在最前面！

▲微風松高JORDAN上衣原價3,780元，特價3,400元；褲子原價2,680元，特價2,410元。

24 天滿滿回饋，加碼最高 45000 點大方送

10／20至11／7期間微風信義高級珠寶滿3萬元贈15000點(價值1500元)；國際精品滿1萬元贈10000點(價值1000元)；國際名品、服飾滿5,000元贈5000點(價值500元)；香氛保養、流行運動滿3,000元贈3000點(價值300元)。

微風南山高級珠寶、3C滿3萬元贈15000點(價值1500元)；國際精品滿1萬元送10000點(價值1000元)；生活家電滿1萬元送5000點(價值500元)；國際名品、流行服飾滿5,000贈5000點(價值500元)；香氛保養、atré不含餐飲消費滿3,000元贈3000點(價值300元)。首六日使用微風聯名卡或臺北南山廣場卡於指定館別，單筆消費達指定區域門檻，再加贈1000點(價值100元)。微風松高時尚家居滿1萬元贈5000點(價值500元)；全館（不含H&M、餐飲、部分櫃位）滿3000元贈3000點(價值300元)。

10／20至10／25共六天期間，使用Breeze Pay再額外加碼限時回饋活動，只要於各館單筆消費滿額再加贈微風點數，最高獲得微風點數45000點(價值4500元)。另也與悠遊付合作，推出週年慶6%超回饋，於各館指定櫃位消費滿額再送酬賓券，還有銀行禮、滿額禮、樓面禮、幸運大轉盤等層層回饋，絕對讓你買得很開心。

▲微風信義獨家Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra長項鏈20枚四葉幸運圖騰黃K金、鑽石，價格店洽。

話題店齊發，熱騰秋冬新品獨家賣

微風為迎接下半年週年慶，話題新櫃登場，微風南山今年四月先引進與 Goro's、Chrome Hearts 共享「世界三大銀飾品牌」美譽的CODY SANDERSON、9月TOD’S全新概念店也到位，且獨家販售「T TIMELESS」肩揹包與樂福鞋，引發時尚界話題，更加碼將在週年慶期間，獨家首賣旗下DI BAG迷你手提包！而法國首飾品牌Les Néréides也開設以招牌湖水綠為主色調的20坪的旗艦店，且週慶10月份的國際精品CELINE、紐約品牌THOM BROWNE、日本KENZO全新形象店、全國電子百貨信義首店也將陸續登場。

▲微風南山獨家CODY SANDERSON 925純銀弓箭戒SMALL TWISTED ARROW RING，推薦價13,000元；微風南山獨家 TOD'S 女士樂福鞋 推薦價26,500元。

▲微風信義獨家BALENCIAGA SWING LARGE BAG 黑色小牛皮手提包，價格店洽；微風信義獨家Valextra Iside Chain Top Handle Mini Bag，推薦價127,000元。

▲微風信義獨家Van Cleef & Arpels Flowerlace耳環 白K金、鑽石，價格店洽。

微風信義話題也不斷，獨家引進義大利精品皮具Valextra全台首店，從標誌性Tric Trac手腕包、Iside包款、Babila都市包到本季NoLo肩背包等全新包款，都將在微風信義獨家亮相；深受貴婦喜愛的日本CASA FLINE，全台獨家POP-UP STORE也將初登場、英國知名護膚品牌OPATRA也會進駐；微風松高讓「宜得利家居」首度插旗信義區，另有OB嚴選信義區首家門市、Lululemon旗艦店等，想要的絕對找得到。

▲微風信義獨家self-portrait深海藍車骨蕾絲西裝領落地洋裝，推薦價20,800元；微風信義獨家POP-UP STORE CASA FLINE翻領綁腰羊毛長版外套，推薦價19,000元。

節慶聚餐秀手藝輕鬆買，家裡就是米其林

年底一連串的節慶聚餐，就是在家大秀身手的時候，有米其林主廚超市之稱的微風超市Breeze Super南山旗艦店，延續微風超市本店週年慶銷售熱潮，除了商品全面9折起，更有外面買不到的精品食材，首先以日本頂級水果獻禮登場，包括日本岡山麝香葡萄、長野麝香葡萄、富士蘋果、全澄蘋果等高級水果全部買得到，更特別推出隱藏版「團購日本麝香葡萄特惠組」，長野麝香葡萄單串950元，祭出8房6,200元、9房6,500元驚喜價格，團購超優惠！還有日本超人氣品種-長野葡萄三姊妹禮盒，千萬別錯過。

▲Breeze Super長野葡萄三姊妺禮盒 原價3,710元，特價3,500元（長野麝香／帕普魯／妃紅提）。

其他包含美國極黑和牛、澳洲和牛、日本A5宮崎和牛等米其林級旗艦食材，讓你好好犒賞家人跟自己，至於嘴刁的老饕們，另推出精選料理與年度起司組合派對，內含法國默倫布里A0P 120g、法國朗格爾AOP200g、法國夏維儂A0P 1PCS、法國鞏德2IM A0P 120g、瑞士修道士A0P 100g、義大利拱佐拉A0P 120g、義大利麝香白蘭地100g套組，原價3.000元，特價只要2,480元。

▲Breeze Super年度起司組合派對，原價3.000元，特價2,480元；人氣熟食選秀會(德國豬腳/照燒烤雞/香草烤雞/)，任選2件特價650元。

消費滿額，歐美澳不限航點商務艙好好抽

除了層層回饋與秋冬新品買滿滿、米其林食材一波波之外，因應國境開放，消費者們強烈想出國舒壓的旅遊心情，10／20至11／13週年慶期間，微風會員當日全館單筆消費達6,000元，即可獲得抽獎機會，可抽價值84萬元的長榮航空歐美澳不限航點雙人來回商務艙機票，另還有大溪威斯汀度假酒店 豪華行政套房、水舞行館雲舞套房雙人住宿券、沐蘭台中館雲舞套房雙人住宿券等獎項。

另週年慶期間微風信義、微風南山加碼「幸運大轉盤」活動，憑微風積點禮遇會員，全館單筆消費滿5,000元以上發票，即可至贈獎處轉動幸運之輪1次，就有機會獲得神秘大獎，包括Samsung Galaxy Tab S7＋WiFi、Panasonic極潤奈米水離子吹風機、大同空氣清淨機等輕鬆抽。

微風積點禮遇新會員也有優惠加碼，10／20至11／7活動期間，完成APP註冊與開通微風積點禮遇會員，當日單筆消費達指定門檻就可享酬賓點數自動歸戶服務，首六日聯名卡再額外加贈會員酬賓點數1000點，快去開通APP，週年慶優惠馬上就能手到擒來！

微風信義三館週年慶完整資訊

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