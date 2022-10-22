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化妝師爆紅「自測命定唇色」　4招找出你的蜜糖，加碼人氣唇膏推薦

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文／美人圈

如何挑選適合唇膏顏色，一直是許多美妝新手的困擾！口紅顏色從粉色系、橘色系到棕色系百百種，到底哪一個最適合自己呢？今天就為大家帶來化妝師親授「自測命定唇色」法則，只要四個步驟，即可判斷膚色，找出最適合的唇彩顏色，同場加映2022人氣唇膏推薦，包準大家絕對能輕鬆找出蜜糖唇彩，更顯白、顯氣色。

化妝師爆紅「自測命定唇色法則」

別人塗「肉桂奶茶色」氣場全開，我塗卻好像老10歲？其實問題就出在選錯唇膏色號啦~每個人的膚色不盡相同，因此化妝師推薦在購買唇彩前，我們可以先透過判斷膚色、血管顏色、與白紙對比和金飾VS.銀飾這四招，來判斷我們是冷色調還是暖色調肌膚，進而找出最適合的唇彩顏色~

我適合什麼口紅顏色呢？4步驟幫你找出「命定顯白唇色」，加碼2022人氣唇膏推薦！

▲找出最適合的唇彩顏色（圖／Romand、Muzigae Mansion）

STEP1：判斷膚色

A.膚色偏白、B.膚色偏黑

STEP2：判斷血管顏色

A.偏紫、B.偏綠、C.紫+綠都有

我適合什麼口紅顏色呢？4步驟幫你找出「命定顯白唇色」，加碼2022人氣唇膏推薦！

▲判斷血管顏色。（圖／deckanddine.com

STEP3：看白紙與臉的對比

A.臉看起來偏粉、B.臉看起來偏黃、C.臉看起來差異不大

STEP4：看適合金飾或銀飾

A.適合銀飾、B.適合金飾、C.金銀飾都適合

我適合什麼口紅顏色呢？4步驟幫你找出「命定顯白唇色」，加碼2022人氣唇膏推薦！

▲你適合金飾或銀飾呢？（圖／BONNY & READ、IG@vacanza_accessory）

將這四題的答案記下來，就可以根據以下答案對號入座，找出適合的口紅色系囉~

你適合粉色系口紅：AAAA、AAAB、AAAC、AABA、AACB、ABAA、ACAA

你適合橘色系口紅：AABB、ABAB、ABBA、ABBB、ABBC、ABCB、ACBB

你適合紫色系口紅：BAAA、BAAB、BABA、BACA、BBAA、BCAA

你適合棕色系口紅：BABB、BBAB、BBBA、BBBB、BBBC、BBCB、BCBB

 
 
 
 
 

 
 

2022超人氣粉色系唇膏推薦

2022蘭蔻全新「絕對完美柔霧唇膏」專為亞洲肌膚設計的12色選，結合奶霜般羊絨舒適的法式柔霧質地，打造這款#274絕美玫瑰粉色，一上唇自帶溫柔優雅濾鏡，濃郁絲滑，完美隱形唇紋；如果預算比較有限的話，編也推薦ETUDE 膜幻濾鏡定製唇膏#5，是一款相當高級有質感的沙漠玫瑰粉色，輕薄質地立刻服貼於唇瓣，重點是還非常不沾口罩，很適合疫情時期呢~

我適合什麼口紅顏色呢？4步驟幫你找出「命定顯白唇色」，加碼2022人氣唇膏推薦！

▲（左）蘭蔻 絕對完美柔霧唇膏#274 ，NT$1,350、（右） ETUDE 膜幻濾鏡定製唇膏Fixing Tint Bar #5煙燻泡芙。（圖／蘭蔻、 ETUDE）

2022超人氣橘色系唇膏推薦

橘色系唇彩最流行的有像是珊瑚橘、日落橘等等配色，GA更是箇中翹楚，每次亞曼尼奢華絲絨訂製唇萃一推出新色就是滿滿話題，今年秋冬更帶來人氣色號#311楓糖奶霜，是一款適相當襯膚色的粉橘色唇彩；另外日系開架品牌Opera也隱藏著寶藏橘色系口紅！珊瑚橘色非常適合日常淡妝，就算素顏擦也完全不突兀。

我適合什麼口紅顏色呢？4步驟幫你找出「命定顯白唇色」，加碼2022人氣唇膏推薦！

▲（左）Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃 秋楓緋紅系列，NT$1,400、（右）Opera Lip Tint Rouge渲漾水色唇膏-04 Orange 橙橘，NT$380（圖／亞曼尼、Opera）

2022超人氣紫色系唇膏推薦

恭喜你！！竟然是可以駕馭紫色系口紅的天選之人！在挑選紫色口紅產品時，化妝師也建議可以找尋偏光澤質地、且帶點酒紅色調，如此一來更能讓冷白皮充滿血色，彷彿一鍵自帶紅暈感，像是DIOR 迪奧癮誘唇膏、克蘭詩 星光植萃美唇油都是美妝部落客、資深美妝編輯們大推的不二選擇哦~

我適合什麼口紅顏色呢？4步驟幫你找出「命定顯白唇色」，加碼2022人氣唇膏推薦！

▲（左）DIOR 迪奧癮誘唇膏 #980謎樣紫紅，NT$1,450、（右）克蘭詩 星光植萃美唇油 #02銀河紫，NT$850。（圖／各品牌）

2022超人氣棕色系唇膏推薦

近年來的唇彩大勢色，絕非棕色系莫屬，各種紅棕、裸棕、奶茶棕口紅，幾乎是女孩們人手一條！堪稱彩妝界調色教科書的NARS今年也推出多款棕色系唇彩，其中的特霧絲柔持色唇膏#135 MOGADOR，更是未上市就在社群上引爆話題，偏紅棕色調能在顯氣色與貼合暖膚色之間取得完美平衡，一抹絕美顯白又持色，完全可以無腦收下；另外，植村秀奶油緞光唇釉 色號#BR 793，也是美妝版上推爆的棕色唇彩，焦糖棕調色格外適合亞洲黃皮，奶霜質地滑順好塗抹又能修飾唇紋，是各方面表現都相當可圈可點的選手！

我適合什麼口紅顏色呢？4步驟幫你找出「命定顯白唇色」，加碼2022人氣唇膏推薦！

▲（左）NARS 特霧絲柔持色唇膏 #135 MOGADOR，NT$1,100、（右）植村秀 無色限奶油緞光唇釉 #BR793 焦糖慕斯，NT$1,200（圖／各品牌）

註：若非上述答案選項，代表是中性色調肌膚，以上唇彩顏色都很適合你哦~

延伸閱讀

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2022韓國OLIVE YOUNG唇彩10款推薦！國民款peripera霸榜，romand、Laka絕美討論度超高

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 化妝師, 唇膏, 唇色

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