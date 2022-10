6款精品卡夾零錢包推薦！LV放大老花必收　YSL氣質霧面黑價格也超甜

文/美人圈

現代的人包越換越小,錢包當然也要因應變換成精緻小巧的款式!以下帶來超實用的6款精品卡夾零錢包推薦,其中LV JULIETTE老花錢包保值不退流行,YSL、CELINE經典款一萬五即可入手,時尚迷們趕緊看看年末時要買哪一咖好好慰勞自己~

精品卡夾零錢包

LOUIS VUITTON JULIETTE 錢包

以經典Monogram帆布製成Juliette錢包超值得收!這款尺寸適中的中型錢包間隔設計節省空間,配有四個信用卡夾層、紙幣貼袋和拉鏈零錢格,並綴以金色LV Circle標誌按扣,添加了奢華氣息,想挑耐用、不退流行的款式這款就相當適合!

▲LOUIS VUITTON JULIETTE 錢包,NT$29,000。(圖/LOUIS VUITTON)

CELINE TRIOMPHE帆布COMPACT銀包黃褐色

CELINE老花一直很受時尚潮人喜愛!這款TRIOMPHE錢包是表層帆布再以小牛皮襯裡,搭配上釘扣及拉鍊開關,方便開關使用,設有一個大型紙幣口袋及四個信用卡插袋,零錢袋則是以摺檔式拉鍊口袋設計,一萬五就能輕鬆入手,雖然小巧卻也很實用~

▲CELINE TRIOMPHE帆布COMPACT銀包黃褐色,NT$15,000。(圖/CELINE)

CHANEL 經典拉鍊卡片夾

小香菱格紋是經典中的經典!這款經典拉鍊卡片夾使用小羊皮製成,除了有經典的菱格外,標誌性的LOGO開扣更彰顯出品牌辨識度,質感整個大大提升。拉鍊式的零錢收納隔層及五個信用卡槽,當作人生第一個小香犒賞一下自己再適合不過~

▲CHANEL 經典拉鍊卡片夾,NT$22,600。(圖/CHANEL)

BALENCIAGA WOMEN'S LE CAGOLE CLIP ON CARD AND MIRROR IN BLACK

今年榮登話題爆款包絕對是BALENCIAGA的 LE CAGOLE 經典機車包!化作小小的卡夾更讓人一見傾心!這款錢包使用的是Arena小羊皮,不僅耐用,還會散發漂亮的皮革光澤感,配上五金配件、金屬孔眼等品牌經典元素,加上可愛爆棚的愛心鏡子及刻有Balenciaga標誌的滑環,根本超必收~不要看它小巧,其實五臟俱全相當實用,附有1個拉鍊零錢袋、1個鈔票袋還有4個卡槽。

▲BALENCIAGA WOMEN'S LE CAGOLE CLIP ON CARD AND MIRROR IN BLACK,NT$14,400。(圖/BALENCIAGA)

YSL MONOGRAM絎縫粒面壓紋皮革翻蓋卡片套

說到時髦且不退流行的皮件,小編首推YSL的MONOGRAM款式!拉鏈正面翻蓋卡片套採用無金屬鞣製皮革製作,搭配經典的絎縫縫線做為主設計,並飾以霧面黑色互鎖YSL字母,與眾不同的設計一拿出來就超吸睛,背面還設有五個卡片夾層及一個主拉鍊零錢格,價格也超甜,沒理由不入手~

▲YSL MONOGRAM絎縫粒面壓紋皮革翻蓋卡片套,NT$13,700。(圖/YSL)

DIOR SADDLE 翻蓋卡片套

Saddle 翻蓋卡片套設計精巧實用,除了擁有風琴式隔層,還有2個卡片隔層及2個貼袋,可收納所有零錢及信用卡,是傳統錢包的小巧實用替代品。以黑色山羊皮製成,配上正面「D」形馬蹬,簡單幹練超有型,另外這款卡片套一共推出8款顏色,大家可以依據自己的喜歡、穿搭風格進行挑選!

▲DIOR SADDLE 翻蓋卡片套,NT$14,500。(圖/DIOR)

延伸閱讀

2022秋冬必收「精品黑色短夾」推薦!DIOR、BALENCIAGA耐看實用、YSL高雅奢華超必收

2022好入門「精品小包」推薦!CELINE、DIOR、LV保值不退流行,這款一萬元可入手

迷你包超夯!「正規尺寸vs.迷你款」精品包推薦,CELINE、YSL低預算就能買到經典款

※本文由《Beauty美人圈》授權報導,未經同意禁止轉載