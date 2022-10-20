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6款精品卡夾零錢包推薦！LV放大老花必收　YSL氣質霧面黑價格也超甜

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文／美人圈

現代的人包越換越小，錢包當然也要因應變換成精緻小巧的款式！以下帶來超實用的6款精品卡夾零錢包推薦，其中LV JULIETTE老花錢包保值不退流行，YSL、CELINE經典款一萬五即可入手，時尚迷們趕緊看看年末時要買哪一咖好好慰勞自己～

精品卡夾零錢包

LOUIS VUITTON JULIETTE 錢包

以經典Monogram帆布製成Juliette錢包超值得收！這款尺寸適中的中型錢包間隔設計節省空間，配有四個信用卡夾層、紙幣貼袋和拉鏈零錢格，並綴以金色LV Circle標誌按扣，添加了奢華氣息，想挑耐用、不退流行的款式這款就相當適合！

精品卡夾零錢包：LOUIS VUITTON JULIETTE 錢包，NT$29,000

▲LOUIS VUITTON JULIETTE 錢包，NT$29,000。（圖／LOUIS VUITTON）

CELINE TRIOMPHE帆布COMPACT銀包黃褐色

CELINE老花一直很受時尚潮人喜愛！這款TRIOMPHE錢包是表層帆布再以小牛皮襯裡，搭配上釘扣及拉鍊開關，方便開關使用，設有一個大型紙幣口袋及四個信用卡插袋，零錢袋則是以摺檔式拉鍊口袋設計，一萬五就能輕鬆入手，雖然小巧卻也很實用～

精品卡夾零錢包：CELINE TRIOMPHE帆布COMPACT銀包黃褐色，NT$15,000

▲CELINE TRIOMPHE帆布COMPACT銀包黃褐色，NT$15,000。（圖／CELINE）

CHANEL 經典拉鍊卡片夾

小香菱格紋是經典中的經典！這款經典拉鍊卡片夾使用小羊皮製成，除了有經典的菱格外，標誌性的LOGO開扣更彰顯出品牌辨識度，質感整個大大提升。拉鍊式的零錢收納隔層及五個信用卡槽，當作人生第一個小香犒賞一下自己再適合不過～

精品卡夾零錢包：CHANEL 經典拉鍊卡片夾，NT$22,600

▲CHANEL 經典拉鍊卡片夾，NT$22,600。（圖／CHANEL）

BALENCIAGA WOMEN'S LE CAGOLE CLIP ON CARD AND MIRROR IN BLACK

今年榮登話題爆款包絕對是BALENCIAGA的 LE CAGOLE 經典機車包！化作小小的卡夾更讓人一見傾心！這款錢包使用的是Arena小羊皮，不僅耐用，還會散發漂亮的皮革光澤感，配上五金配件、金屬孔眼等品牌經典元素，加上可愛爆棚的愛心鏡子及刻有Balenciaga標誌的滑環，根本超必收～不要看它小巧，其實五臟俱全相當實用，附有1個拉鍊零錢袋、1個鈔票袋還有4個卡槽。

精品卡夾零錢包：BALENCIAGA WOMEN'S LE CAGOLE CLIP ON CARD AND MIRROR IN BLACK ，NT$14,400

▲BALENCIAGA WOMEN'S LE CAGOLE CLIP ON CARD AND MIRROR IN BLACK，NT$14,400。（圖／BALENCIAGA）

YSL MONOGRAM絎縫粒面壓紋皮革翻蓋卡片套

說到時髦且不退流行的皮件，小編首推YSL的MONOGRAM款式！拉鏈正面翻蓋卡片套採用無金屬鞣製皮革製作，搭配經典的絎縫縫線做為主設計，並飾以霧面黑色互鎖YSL字母，與眾不同的設計一拿出來就超吸睛，背面還設有五個卡片夾層及一個主拉鍊零錢格，價格也超甜，沒理由不入手～

2022精品卡夾零錢包推薦！YSL、CELINE、DIOR一萬五即可入手，LV這款老花絕美必收

▲YSL MONOGRAM絎縫粒面壓紋皮革翻蓋卡片套，NT$13,700。（圖／YSL）

DIOR SADDLE 翻蓋卡片套

Saddle 翻蓋卡片套設計精巧實用，除了擁有風琴式隔層，還有2個卡片隔層及2個貼袋，可收納所有零錢及信用卡，是傳統錢包的小巧實用替代品。以黑色山羊皮製成，配上正面「D」形馬蹬，簡單幹練超有型，另外這款卡片套一共推出8款顏色，大家可以依據自己的喜歡、穿搭風格進行挑選！

2022精品卡夾零錢包推薦！YSL、CELINE、DIOR一萬五即可入手，LV這款老花絕美必收

▲DIOR SADDLE 翻蓋卡片套，NT$14,500。（圖／DIOR）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, 卡夾, 零錢包, LV, YSL, CHANEL

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