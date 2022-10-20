「油漆桶零食」兩罐下殺739元　4種口味任選、網友瘋狂回購

文／C編

追劇配零食可以說是日常在家最棒的享受，吃膩了市面上的零嘴，想換點新口味試試？「Her森森」推出顏值超高的桶裝零食「嘎蹦熊」鮮魷脆片，口味包括煙燻起司、玫瑰岩鹽、川香椒麻、黃金鹹蛋，任選2桶原價980元、特價739元，團購火紅、網友一致好評，吃了會上癮。

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▲嘎蹦熊鮮魷脆片，250g任選2桶（煙燻起司、玫瑰岩鹽、川香椒麻、黃金鹹蛋），原價980元、特價739元，點我購買。



這款「嘎蹦熊零食系列」在網路上爆紅，有眾多藝人及網友推薦，吃過的人都說讚，還會不斷回購，之所以可以如此受到歡迎、打趴一票零嘴，就是因為是獨家的「雙重餅體」讓口感超爽脆，一口接著一口停不下來。

其中最推薦的就是新口味「黃金鹹蛋」，不僅採取油漆桶外包裝設計，還畫上可愛的財神爺，鹹香夠味的金沙口感，一開桶就可以聞到蛋香四溢，每一口都鹹而不膩，配著追劇一下就見底，而且吃不完也不用擔心餅乾軟掉，直接蓋起來保存，每一次打開都像新鮮現開。喜歡吃辣更一定要嘗試川香椒麻口味，辣而不燥又香麻帶勁，搭配獨特海味吃起來吮指涮嘴，爽麻超過癮，配上可樂或是雪碧，簡直是人間一大享受，難怪許多人一罐接著一罐買，就怕它缺貨。

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▲嘎蹦熊鮮魷脆片，250g任選2桶（煙燻起司、玫瑰岩鹽、川香椒麻、黃金鹹蛋），原價980元、特價739元，點我購買。



「Her森森」推出「嘎蹦熊」鮮魷脆片，任選2桶原價980元、特價739元，，口味包括煙燻起司、玫瑰岩鹽、川香椒麻、黃金鹹蛋，相當於一桶只要369元，超大桶的零食可以跟室友、家人一起享用，放鬆又過癮。