fb ig video ETtoday search mobile

「油漆桶零食」兩罐下殺739元　4種口味任選、網友瘋狂回購

>

文／C編

追劇配零食可以說是日常在家最棒的享受，吃膩了市面上的零嘴，想換點新口味試試？「Her森森」推出顏值超高的桶裝零食「嘎蹦熊」鮮魷脆片，口味包括煙燻起司、玫瑰岩鹽、川香椒麻、黃金鹹蛋，任選2桶原價980元、特價739元，團購火紅、網友一致好評，吃了會上癮。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲嘎蹦熊,零食,零嘴,餅乾,Her森森,。（圖／Her森森）

▲嘎蹦熊鮮魷脆片，250g任選2桶（煙燻起司、玫瑰岩鹽、川香椒麻、黃金鹹蛋），原價980元、特價739元，點我購買

這款「嘎蹦熊零食系列」在網路上爆紅，有眾多藝人及網友推薦，吃過的人都說讚，還會不斷回購，之所以可以如此受到歡迎、打趴一票零嘴，就是因為是獨家的「雙重餅體」讓口感超爽脆，一口接著一口停不下來。

其中最推薦的就是新口味「黃金鹹蛋」，不僅採取油漆桶外包裝設計，還畫上可愛的財神爺，鹹香夠味的金沙口感，一開桶就可以聞到蛋香四溢，每一口都鹹而不膩，配著追劇一下就見底，而且吃不完也不用擔心餅乾軟掉，直接蓋起來保存，每一次打開都像新鮮現開。喜歡吃辣更一定要嘗試川香椒麻口味，辣而不燥又香麻帶勁，搭配獨特海味吃起來吮指涮嘴，爽麻超過癮，配上可樂或是雪碧，簡直是人間一大享受，難怪許多人一罐接著一罐買，就怕它缺貨。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲嘎蹦熊,零食,零嘴,餅乾,Her森森,。（圖／Her森森）

▲嘎蹦熊鮮魷脆片，250g任選2桶（煙燻起司、玫瑰岩鹽、川香椒麻、黃金鹹蛋），原價980元、特價739元，點我購買

「Her森森」推出「嘎蹦熊」鮮魷脆片，任選2桶原價980元、特價739元，，口味包括煙燻起司、玫瑰岩鹽、川香椒麻、黃金鹹蛋，相當於一桶只要369元，超大桶的零食可以跟室友、家人一起享用，放鬆又過癮。

關鍵字：

嘎蹦熊, 零食, 零嘴, 餅乾, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

郭雪芙毛衣不穿好、大露直角肩辣翻！抹的「皮拉提斯」打造關鍵小臉

郭雪芙毛衣不穿好、大露直角肩辣翻！抹的「皮拉提斯」打造關鍵小臉

Jisoo仙氣妝容Pick這支唇色就對！Jennie草綠色眼影展現前衛個性感

Jisoo仙氣妝容Pick這支唇色就對！Jennie草綠色眼影展現前衛個性感

試・開箱／RMK「爍光眼影」細緻閃耀美到炸！一次20色讓女孩玩瘋

試・開箱／RMK「爍光眼影」細緻閃耀美到炸！一次20色讓女孩玩瘋

洗澡先洗哪個部位？先洗頭的人竟然有文青特質，網友大呼：太準了！ 脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負，一碰底線就爆發 常當朋友愛情顧問，自己卻超暈星座Top 3！　冠軍道理都懂就是叫不醒 悼念英女王的上千隻帕丁頓熊沒進垃圾桶　覓得新家溫暖小朋友 2022秋冬最夯4款捲髮！「氧氣波紋＋布朗尼暖棕」化身韓劇女主 天王嫂掛保證！方媛化身美妝博主，愛用8款護手霜評比 周杰倫搶曬未開賣「XX手套」潮爆　北臉XX KAWS聯名比上次更帥！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面