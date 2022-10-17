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艾瑪史東蕾絲短裙造型逆齡回18歲　莉莉柯林斯一襲繁花裙艷壓紅毯

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記者王則絲／外電報導

美國洛杉磯奧斯卡電影博物館於15日晚間舉辦慈善晚宴（Academy Museum Gala）上眾星雲集，除了小賈斯汀的妻子海莉比伯（Hailey Bieber）和前女友賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）罕見同框成焦點，還有眾多大咖明星現身，其中艾瑪史東（Emma Stone）一身蕾絲短洋裝逆齡回18歲少女，莉莉柯林斯（Lily Collins）則是以一襲透視繁花裙艷壓紅毯。

▲艾瑪史東。（圖／達志影像）

▲艾瑪史東。（圖／路透）

▲艾瑪史東出席慈善晚宴造型。（圖／達志影像、路透）

盛會上包括蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、茱莉亞羅伯茲（Julia Roberts）、鄭浩妍、尹汝貞⋯⋯等大咖明星都到場，星光熠熠。

艾瑪史東當晚穿著LOUIS VUITTON 2023春夏系列的蕾絲短洋裝現身，此為日前才在時裝周上發表的最新系列，足見她強大的時尚資源，細肩的深V洋裝在腰際以下轉換為透視蕾絲，襯以黑色絲襪做層次搭配，有種混搭風的浪漫性感、略顯俏皮，讓艾瑪史東彷彿逆齡回到了18歲，加上澎潤的臉頰，少女感噴發。

▲莉莉柯林斯。（圖／翻攝自IG）

▲莉莉柯林斯。（圖／翻攝自IG）

▲莉莉柯林斯的造型走奢華美艷路線。（圖／翻攝自IG@lilycollins）

莉莉柯林斯於影集《艾蜜莉在巴黎》中，不受限制的挑戰各式浮誇風格，持續精進自己的駕馭功力。這回紅毯上，莉莉柯林斯也不走保守派路線，她選穿DIOR的黑色蕾絲透視上衣，搭配花卉印花的開衩裙，巧妙露出些許腿部肌膚，平衡厚重的下半身，極致奢華的造型讓她艷壓紅毯。

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關鍵字：

Emma Stone, 艾瑪史東, Lily Collins, 莉莉柯林斯

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