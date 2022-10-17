天氣轉涼必看！營養師教你補充「7種營養素」對抗流感

記者曾怡嘉／台北報導

最近天氣轉涼，更是新冠、流感夾擊的好時機，這時更要提升身體免疫力，營養師高敏敏分享，這時得靠均衡飲食補充營養，她列出抗流感必備的7種營養素，跟著這樣補充，保護自己也能保護家人。

#維生素C（吃水果補充）

維生素C能使體內對抗病菌的免疫細胞活躍度增加，幫助提振免疫系統、縮短病程，但維生素C是水溶性的維生素，容易流失且身體不會自動合成，因此必須透過攝取水果補充，營養師高敏敏建議，每天一顆芭樂、一顆柳丁、10顆草莓、兩粒奇異果即可補足。

#維生素B1、B2、B3（吃穀類、豆製品、燕麥補充）

B群不足可能導致免疫系統減弱、淋巴球減少，維生素B1能夠避免焦慮、消除疲勞；而維生素B2幫助延緩老化、協助代謝鐵質；維生素B3則稱為菸鹼酸，主要作用就是提供細胞正常運作的能量。

#維生素E（吃堅果補充）

維生素E能強化免疫系統、減少感染風險，營養師也建議平時就使用含有維生素E的植物油，去烹調含硒的新鮮食物，幫助增加保護力。

#維生素D （喝乳製品、曬太陽補充）

維生素D能活化體內免疫系統，當體內維生素D濃度高，就能降低感染機率，建議可以多補充蕈菇類、雞蛋 、多去戶外曬曬太陽。

#多酚類 （吃莓果補充）

多酚類能幫助抗氧化、清除自由基、調節免疫系統，除了莓果外，很多水果及蔬菜中都含有多酚類。

#β-胡蘿蔔素（吃黃綠紅蔬菜補充）

維生素A及β-胡蘿蔔素是守護黏膜健康的根本，加上含β胡蘿蔔素食物用油加熱烹調可增加吸收，可幫助黏膜修復、減少病原菌進入體內機率，建議一天要吃2~3碗各色蔬菜、2～3顆拳頭大小的不同種水果，其中富含的維生素、礦物質、植化素也都跟免疫功能息息相關。

#鋅 （吃海鮮、堅果、蛋補充）

鋅也可以縮感冒病程 及減少感冒症狀，當鋅攝取不足時，細胞就無法正常分裂，導致免疫力下降，建議補充牡蠣及蝦子等海鮮類，或是攝取堅果、蛋、南瓜來補充。

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