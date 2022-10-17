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倒數月曆／Dior把夢幻星空搬回妳家、benefit超實用組合CP值神高！

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記者李薇／台北報導

每一年年末的美妝界盛事，就是各家品牌紛紛會推出的「倒數月曆」，從12月的第一天開始，打開每一格的瞬間，都有小驚喜，一直持續24天，讓人天天都有在過聖誕節的氛圍，同時還有很多隱藏版小物可以收藏，絕對是粉絲不能錯過的單品。以下就盤點各家的聖誕倒數月曆，每一款都美到爆表，拿來收藏或是送人都心意滿分，當然要手刀下單。

＃Dior 2022聖誕倒數日曆，售價18000元

▲Dior,benefit,聖誕倒數月曆,倒數月曆,倒數日曆,聖誕節,聖誕彩妝,彩妝,香氛,保養。（圖／品牌提供）

Dior每一年的倒數日曆都美得驚心動魄，今年也不例外，由義大利當代藝術家PIETRO RUFFO以閃耀星塵降臨蒙田大道30號，讓人宛如步入璀璨星空，同時交織曼妙繁花，午夜藍基底色搭配燙金圖騰，並將蒙田大道30號幻化成為北極星斗，被大熊座、小熊座、天龍座、鹿豹座、天貓座、仙王座、仙后座和英仙座環繞簇擁，簡直是一幅絕美的藝術品。

這次倒數日曆一共擁有24格全然不同的單品，其中值得矚目的是從未出現過的幸運星吊飾、迪奧香氛世家的蒙田30香氛蠟燭，當然也有經典的迷你版Miss Dior香氛、藍星唇膏、曠野之心淡香水等等，連今年8月才甫登場的精萃再生玫瑰賦活乳霜、J’adore澄淨香氛也都出現可愛精巧版，讓人忍不住想要收藏一波。

＃benefit 2022節慶倒數月曆，售價2600元

▲Dior,benefit,聖誕倒數月曆,倒數月曆,倒數日曆,聖誕節,聖誕彩妝,彩妝,香氛,保養。（圖／品牌提供）

以眉彩在美妝圈打出一片天的benefit，在今年同樣也推出12格的節慶倒數月曆，裡面當然少不了經典的：這細我的眉筆、還我美眉膏、嘖嘖稱齊毛孔隱形露、蒲公英蜜粉盒等等，幾乎是所有的熱銷商品都都包含在這一組裡面，買回家不但驚喜度十足，連CP值超級高，當然要趕快下單。

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Dior, benefit, 聖誕倒數月曆, 倒數月曆, 倒數日曆, 聖誕節, 聖誕彩妝, 彩妝, 香氛, 保養

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