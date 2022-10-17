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原子陳峻廷「火車上走秀」自誇下盤穩　曾莞婷露最滿意部位助陣　

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▲JASMINE GALLERIA 年度訂製禮服大秀。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／新竹報導

訂製禮服品牌 JASMINE GALLERIA今（17日）舉辦年度訂製禮服大秀，特別包下台鐵特別列車「鳴日號」，讓模特兒在火車行駛中展演64套大秀禮服，而原子少年成員陳峻廷也加入走秀陣容，他演繹白絲質西裝架勢專業。此外，藝人曾莞婷、郭書瑤、王心恬受邀看秀，認為在移動間完成走秀與換裝非常不容易。

 ▲▼JASMINE GALLERIA 。（圖／品牌提供）

▲曾莞婷喜愛禮服上的立體花朵剪裁 。（圖／品牌提供）

曾莞婷以兩截式裙裝輕鬆看秀，她透露因為最近在拍電影，特別控制體態因此瘦了不少，而今天選擇黑白經典配色花瓣禮服，她說：「我很喜歡上面的立體花朵剪裁，而且很好走動，不會顯得很厚重，最重要是可以露出我驕傲的身材曲線，我全身最滿意部位就是小蠻腰。」

▲▼JASMINE GALLERIA 。（圖／品牌提供）

▲郭書瑤形容今日造型是優雅的小女生 。（圖／品牌提供）

同樣是品牌大秀常客，郭書瑤以白色花邊小立領毛織蕾絲洋裝出席，她形容今天是優雅的小女生，聊到在火車上看秀的感受，郭書瑤表示：「我自己來之前其實有想像過畫面，覺得模特兒很辛苦，因為列車蠻顛的！但是每個人都很可愛，好像喝到茫一樣。」她也大讚模特兒架勢專業，為了呈現禮服，就算走道很窄也很穩定。郭書瑤特別提到，「品牌這次顏色和剪裁都非常大膽，跟以往很不一樣。」

▲▼JASMINE GALLERIA 。（圖／品牌提供）

▲陳峻廷（左）、王心恬都有走秀經驗 。（圖／品牌提供）

參加《原子》前，陳峻廷已簽進凱渥模特兒公司7年，但如此正式的走秀仍是少有，他心情緊張：「特別要掌握自己的穩定度，重心低一點。」師姐王心恬看在眼裡給了他高度評價，認為「沒有笑場就值得95分了」。陳峻廷此次大膽挑戰全白絲質軟緞絲瓜領西裝，與他在《原子》的裝扮大不同，加碼露出胸前曲線，是否有特別練一下？他解釋，平常就一直有在健身。

▲▼JASMINE GALLERIA 。（圖／品牌提供）

▲▼JASMINE GALLERIA 。（圖／品牌提供）

▲JASMINE GALLERIA火車時尚大秀，移動中展現法式60年代風格禮服 。（圖／品牌提供）

品牌此次火車大秀，展演了經典雋永又充滿自由態度的法式60年代風格禮服，涵蓋A-Line剪裁輪廓的禮服、手工縫製的立體花瓣在黑白層次間渲染堆疊，搭配水仙黃、寶石藍、翡翠綠等色系，完成日常與華麗交織的禮服。

關鍵字：

JASMINE GALLERIA, 火車, 大秀

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