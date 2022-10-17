少吃為妙！營養師點名「10大高熱量食物」，吃臭豆腐不只變胖還水腫

▲臭豆腐是隱形高熱量食物。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

想要積極減重就必須得避開垃圾食物的誘惑，營養師高敏敏點名10種讓人忍不住的高熱量食物，她舉例美式18吋Pizza就高達4000多卡、一份東坡肉也有2000大卡，真的很想吃必須淺嚐即可，否則一不小心減肥不成反而變更胖！

#美式Pizza

朋友聚餐很常出現的Pizza其實熱量超標，營養師高敏敏舉例，小小一片披薩塞滿了餡料 加上起司、醬料調味，若再搭配熱門的芝心餅皮，熱量不高也難。

#巧克力蛋糕

甜點控一看到蛋糕總是忍不住，尤其像這種加滿鮮奶油的巧克力蛋糕更是誘惑力滿滿，高敏敏提醒即便小小一片蛋糕也有200大卡，她建議挑選蛋糕時以雞蛋、牛奶等原型食材為主，或者享用是少油少糖製作的蛋糕較適合。

#東坡肉

充滿油光的東坡肉很下飯，東坡肉通常是以蹄膀、三層肉製成，屬於高油脂食物，建議想吃的話跟家人一起享用，真的只要吃一點點就好。

#頂級的A5和牛

愛吃肉的朋友，對頂級的A5和牛總是挺有獨鍾，吃下去肉質滑嫩好順口，營養師指出，A5和牛有高達56%都是油脂，聽起來很驚人，精算之下100克的和牛脂肪量，等於較快超過一天能攝取的油脂量，因此能不碰就別碰。

#波霸奶茶

手搖飲是不少上班族的活力來源，尤其是滿滿一杯珍珠的奶茶，越嚼越紓壓，但營養師提醒，除了珍珠的澱粉之外，裡面還充滿精製糖，建議如果想喝，就喝杯無糖中杯的鮮奶茶解解饞。

#營養三明治

三明治看似無害，但因為麵包本體是炸的，又搭配著厚厚的美乃滋，使得成為隱藏版高油脂、高熱量食物。

#臭豆腐

一份臭豆腐的熱量有530大卡也超乎預期，若是搭配泡菜和醬汁一起享用，鈉含量直接衝破一天應該的攝取量，隔天保證水腫，倒長2公斤都有可能。

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