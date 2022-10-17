5個微習慣讓妳輕鬆養成小鳥胃　自然變瘦快又有效！

記者李薇／台北報導 圖／pexels

瘦身如果刻意去做，往往很難堅持下去，但當減肥變成一種日常習慣之後，你不知不覺就會一直進行下去，當然瘦下來就更加容易，以下就盤點5個養成小鳥胃的幾個微習慣，只要有開始，就一定會比其他人容易變瘦，就怕你不開始做，當然就沒機會逆襲成功。

1.食物分3分，只吃2／3

很多人看到喜歡吃的食物，就會忍不住通通吃光光，但其實這樣很容易就攝取過多的熱量，建議可以先把食物分成3份，只吃其中的兩份，剩下一份晚一點吃，因為食物帶來滿足感最強的時候，通常都絕對不是吃到撐的狀況下，因為吃撐只會感到不舒服，所以讓自己保持7、8分飽，是最好的狀態。

2.延遲滿足

當你很想吃零食、甜點的時候，先去喝一大杯水，不是不吃，而是在最想吃的時候，讓自己不要暴飲暴食，透過喝一杯水增加飽足感，同時也讓腦袋更加清晰，是否一定要吃這個零食，有時候甚至因此會讓食慾減輕，就可以避免攝取過多熱量。

3.每一口都細嚼慢嚥

只要在每一餐裡面，做到第一口細嚼慢嚥，通常就很容易出現第三口、第四口，而沒有細嚼慢嚥正是很多人肥胖的關鍵，沒有仔細將食材咬碎，就通通灌進身體裡，導致消化器官負荷變重，同時也無法得到吃飽的滿足感，就很容易因為吃太多變胖。

4.3分鐘中斷法

大部分人都是感到飢餓之後、進食、滿足，但是這樣的狀態往往會讓不知道節制的人吃進太多的食物，尤其是飢餓過度的時候，更容易一下塞進很多食物，所以建議先吃一部分，然後等待3、5分鐘之後，再開始進食，這樣的狀態通常就比較容易在第一波食物下肚的時候得到滿足感，後續當然也就比較不會暴食。

5.先吃營養密度高的食物

在吃飯的過程中，順序也非常重要，建議是從魚、肉、菜、蛋、菇等順序下去吃，最後的是穀物，因為這樣可以讓你在前10分鐘進食的時候就有飽足感，同時又攝取足夠的營養，後續就比較不容易吃太多。