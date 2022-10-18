昆凌見151萬元BOUCHERON粉紅項鍊興奮想要　到法國只看女人忽略男人

▲BOUCHERON在台中大遠百開設全台第4家專門店，品牌大使昆凌站台。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台中報導

從法國度假回來不久的昆凌，到台中為BOUCHERON（寶詩龍）大遠百新店開幕站台，一條約151萬元的粉紅摩根石羽毛項鍊，讓她眼冒愛心瞬間變少女，開心大呼：「太漂亮了！」聊起法國，她提到每次去，都覺得法國女人很優雅，那麼法國男人呢？她笑說：「沒什麼印象，因為法國女生實在太耀眼了，所以會暫時忽略法國男生。」

▲昆凌出席BOUCHERON台中大遠百店開幕活動。（圖／品牌提供，以下同）



▲Plume de Paon孔雀羽毛系列的鑽石與粉紅摩根石項鍊，讓昆凌深深愛上，1,510,000元。





▲昆凌日前到巴黎看秀、旅行。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

各大品牌在全台佈局，近日不少新店登場，包括高雄漢神巨蛋連續有BALENCIAGA、GUCCI、BOTTEGA VENETA（BV）、台中大遠百的RIMOWA即將開幕，還有首度插旗台北以外都市的BOUCHERON。

許多人認識BOUCHERON都是從經典Quate系列開始，品牌透露，Quate一直超級熱賣，台中店試營運時的備貨全數完售，未來希望供應量更充足，台中大遠百店內陳列的珠寶品項不多，目的是打造舒適的空間，讓顧客沒有壓迫感，寬敞的貴賓室牆上有花卉和雀鳥圖案，與品牌的動物珠寶呼應，也呈現奢華沙龍的風情。

▲BOUCHERON非常受歡迎的Quite系列。

▲BOUCHERON台中大遠百店坪數不大，但從內到外都充滿溫度與獨到的法式風情。

品牌大使昆凌穿著黑色平口上衣與長褲，搭配Serpent Boheme系列項鍊、耳環以及蜂鳥戒指現身，逛了店內各式珠寶，她被約151萬元、以粉紅摩根石與鑽石打造的Plume de Paon孔雀羽毛項鍊深深吸引，開心說：「太漂亮了！看到心情會很好。」還不忘叮囑記者「你們等一下一定要去看」！用這次的工作酬勞買下嗎？她笑說：「應該不夠吧？」

▲昆凌佩戴244萬元的Serpent Boheme系列項鍊、Animaux系列Hopi蜂鳥戒指，及Serpent Boheeme黃金鑽石耳環。

昆凌人生中的第一件珠寶，是一條單顆鑽的項鍊，那是18歲時的生日禮物，日常穿搭如果只戴一件珠寶，她也會選擇單鑽的項鍊或耳環。珠寶的顏色是吸引她的一大原因，她說：「現在心目中第一名是粉紅色，第二個就是鑽石，第三名可能是藍寶石，已經擁有的是第二名，目前以第一名粉紅色為目標。」

即將到來的萬聖節對小朋友來說是「大事」，昆凌透露大女兒Hathaway已經想好要打扮成《哈利波特》中的妙麗，她說：「我自己還沒想到要扮什麼角色，因為妙麗被她扮走了。」全家通常會總動員一起變裝，她說：「敬請期待！」

除了BOUCHERON，最近全台各地有不少精品開新店，一起逛起來。

BOTTEGA VENETA

BOTTEGA VENETA（BV）在新任創意總監Matthieu Blazy接掌後，全新概念店落腳高雄漢神巨蛋，俯拾可見成為品牌代表色的「BV綠」，且處處呈現經典編織概念，例如試衣間、沙發等等，還有大量的鏡面元素呈現未來感。

GUCCI

GUCCI的高雄漢神巨蛋店重新開幕，佔地超過百坪，以巴洛克風格展現華麗感，手工漆地板與全台其他GUCCI店面的大理石地板截然不同，一走進店內就能感受。

BALENCIAGA

BALENCIAGA將「未完成建築」的美學融入漢神巨蛋店，仿舊的斷垣殘壁，磨損皮革座椅、氧化的工業層架等，陳述著時間留下的痕跡與演變。

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