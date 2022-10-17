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童裝業績王Why and 1／2明年收攤　百貨：我們也很錯愕

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▲Why and 1/2。（圖／翻攝品牌官網）

▲Why and 1/2傳明年結束品牌，許多百貨方都未接到通知。（圖／翻攝品牌官網）

記者蔡惠如／綜合報導

今年百貨周年慶業績告捷，卻傳出在多家百貨設櫃的國產知名童裝品牌Why and 1/2，將在明年收攤，多家百貨業者對此表示「真的沒聽說」、「滿錯愕的」，通路表示該品牌雖然受到少子化與快時尚競爭，但在賣場的銷量一直都算平穩，也有很多死忠客戶，該品牌要在明年收攤確實感到驚訝。

國產童裝品牌Why and 1/2為台灣人王文明於1978年創立，已經在市場歷經40多個年頭，其繽紛色彩與流行剪裁頗受媽媽族群歡迎，曾有客戶表示每年一次的特價，根本是像不要錢一樣搶購，且品牌規模不但有多家概念店，在連鎖百貨包括新光三越、遠百與百億大店的賣場都有設櫃。

近年平價童裝盛行，許多快時尚品牌UNIQLO、GAP與網購品牌都紛紛切入市場，Why and 1/2自創的「普普熊」仍有品牌辨識度，在百貨童裝樓層的專櫃規模也不小，據百貨透露，因Why and 1/2的櫃位都很大，在童裝的業績佔比也不小，其實業績不算太差，應該仍是國產童裝的第一名，所以對於做完今年冬季就要收攤，也感到很錯愕。

不過也有業界人士表示，既然品牌都已經對外承認將全面停止營業，即便百貨方仍未收到通知，應該也已成定局。據悉Why and 1/2將在明年2、3月陸續結束營業門市，在第一季冬裝銷售完後就不再推出新品。

關鍵字：

Why and 12, 收攤, 百貨

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