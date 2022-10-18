珍妮佛羅培茲同款美包竟能兩千元無痛入手　私下愛用手袋搜羅

記者王則絲／台北報導

「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）身為天后等級的巨星，想必財力也十分雄厚，總是走在時尚尖端的她，收藏的包包肯定更是不計其數。然而難道巨星都只背昂貴的包嗎？珍妮佛羅培茲最近出場率超高的手袋除了有DIOR的托特包、GUCCI的幸運餅乾包⋯⋯還有一款愛包來自CHARLES & KEITH，親民價格的明星同款小資也能無痛入手。

▲珍妮佛羅培茲私下愛用DIOR托特包出鏡率超高。（圖／達志影像）



珍妮佛羅培茲近期與老公班艾佛列克（Ben Affleck）愛得火熱，經常被捕捉到約會的畫面，珍妮佛羅培茲的造型也因此成為媒體與粉絲們的焦點。

從最近的街拍造型中可以發現，珍妮佛羅培茲有一款DIOR的沙色托特包出鏡率非常高，不論是在巴黎度蜜月期間、洛杉磯逛街時都曾拎過；GUCCI今年新推出的ATTACHE系列有「幸運餅該包」的暱稱，實用的大尺寸也成為珍妮佛羅培茲私下的愛用款。

▲珍妮佛羅培茲也不只一次背上GUCCI幸運餅乾包。（圖／達志影像）



但珍妮佛羅培茲的愛用手袋並不全是昂貴的精品，先前她以一身率性的白色裝束，搭配一款半月包型的白色手袋，相當氣質優雅，這款手袋其實是來自CHARLES & KEITH的彎月小流浪包，簡約外型適用於各種場合，拎在手上自帶高級感，重點是只要兩千多元，是小資們也能無痛入手的明星同款。

▲珍妮佛羅培茲同款小資也能輕鬆入手，CHARLES & KEITH彎月小流浪包2,490元。（圖／品牌提供）



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