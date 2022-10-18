WHY AND 1／2收攤首波特賣日程曝光！　家長手刀衝一波

▲WHY AND 1/2總是百貨童裝區最醒目的大櫃位。（圖／翻攝WHY AND 1/2臉書）

記者陳雅韻／台北報導

百貨童裝業績王WHY AND 1/2昨（17日）傳出明年2、3月將收攤，秋冬裝是品牌創立44年以來最後一季作品，消息一出引起震撼，不少家長哀號「本來要戒熊（品牌標誌普普熊）了，現在不用戒了，直接沒了」，更多家長好奇是否會有下殺折扣的特賣會，WHY AND 1/2表示目前陸續規劃中，第一波是板橋大遠百20日（本周四）起至11月1日周年慶期間舉辦展售會，祭出限時4折起的優惠。

▲WHY AND 1/2持續為小朋友的萬聖節造型提出新點子。（圖／翻攝WHY AND 1/2臉書）

1978年由王文明創立的WHY AND 1/2，以充滿童趣與繽紛色彩大受歡迎，不少家長表示是小時候穿過，長大再買給下一代，已培養深刻感情，品牌傳出即將結束營業的消息令人不捨。Why and 1/2表示，礙於少子化嚴重及台灣生產供應鏈萎縮，不得不做此沉重決定，全台百貨專櫃與直營、加盟店賣完秋冬裝將正式走入歷史，在此之前不影響會員權益，員工去留也會依法辦理。

而消費者關心的清倉特賣會，WHY AND 1/2表示陸續規劃中，目前地點、時間與形式仍未定。既定活動是20日至11月1日將於板橋大遠百7樓活動中心舉辦展售會，男女童服飾、配件，品項應有盡有，優惠4折起。

▲麗嬰房因應市場需求推出露營與登山系列的童裝。（圖／翻攝麗嬰房官網）

近年來由於Uniqlo、GAP等平價時尚品牌大舉登台且網購蓬勃發展，瓜分童裝市場，加上少子化與疫情影響，讓台灣本土童裝品牌舉步維艱，同樣於70年代誕生的麗嬰房、奇哥，不再只限童裝系列，開始銷售嬰幼兒產品、寢具、汽車座椅、餐椅、孕媽咪用品等，讓家長能在一家購得小朋友生活所需的用品，以多角化經營方式穩住一片天。

▲奇哥的彼得兔圖案童裝深受歡迎。（圖／翻攝奇哥官網）

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