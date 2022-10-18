fb ig video ETtoday search mobile

WHY AND 1／2收攤首波特賣日程曝光！　家長手刀衝一波

>

▲▼ WHY AND 1/2,奇哥,麗嬰房 。（圖／翻攝官網）

▲WHY AND 1/2總是百貨童裝區最醒目的大櫃位。（圖／翻攝WHY AND 1/2臉書）

記者陳雅韻／台北報導

百貨童裝業績王WHY AND 1/2昨（17日）傳出明年2、3月將收攤，秋冬裝是品牌創立44年以來最後一季作品，消息一出引起震撼，不少家長哀號「本來要戒熊（品牌標誌普普熊）了，現在不用戒了，直接沒了」，更多家長好奇是否會有下殺折扣的特賣會，WHY AND 1/2表示目前陸續規劃中，第一波是板橋大遠百20日（本周四）起至11月1日周年慶期間舉辦展售會，祭出限時4折起的優惠。

▲▼ WHY AND 1/2,奇哥,麗嬰房 。（圖／翻攝官網）

▲WHY AND 1/2持續為小朋友的萬聖節造型提出新點子。（圖／翻攝WHY AND 1/2臉書）

1978年由王文明創立的WHY AND 1/2，以充滿童趣與繽紛色彩大受歡迎，不少家長表示是小時候穿過，長大再買給下一代，已培養深刻感情，品牌傳出即將結束營業的消息令人不捨。Why and 1/2表示，礙於少子化嚴重及台灣生產供應鏈萎縮，不得不做此沉重決定，全台百貨專櫃與直營、加盟店賣完秋冬裝將正式走入歷史，在此之前不影響會員權益，員工去留也會依法辦理。

而消費者關心的清倉特賣會，WHY AND 1/2表示陸續規劃中，目前地點、時間與形式仍未定。既定活動是20日至11月1日將於板橋大遠百7樓活動中心舉辦展售會，男女童服飾、配件，品項應有盡有，優惠4折起。

▲▼ WHY AND 1/2,奇哥,麗嬰房 。（圖／翻攝官網）

▲麗嬰房因應市場需求推出露營與登山系列的童裝。（圖／翻攝麗嬰房官網）

近年來由於Uniqlo、GAP等平價時尚品牌大舉登台且網購蓬勃發展，瓜分童裝市場，加上少子化與疫情影響，讓台灣本土童裝品牌舉步維艱，同樣於70年代誕生的麗嬰房、奇哥，不再只限童裝系列，開始銷售嬰幼兒產品、寢具、汽車座椅、餐椅、孕媽咪用品等，讓家長能在一家購得小朋友生活所需的用品，以多角化經營方式穩住一片天。

▲▼ WHY AND 1/2,奇哥,麗嬰房 。（圖／翻攝官網）

▲奇哥的彼得兔圖案童裝深受歡迎。（圖／翻攝奇哥官網）

►童裝業績王Why and 1／2明年收攤　百貨：我們也很錯愕

關鍵字：

WHY AND 12, 奇哥, 麗嬰房

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

融雪美景躍上Grand Seiko白鋼錶　好消息沒限量

融雪美景躍上Grand Seiko白鋼錶　好消息沒限量

骷髏錶的眼睛會轉！　Swatch萬聖節搞怪嚇人

骷髏錶的眼睛會轉！　Swatch萬聖節搞怪嚇人

蘇富比端8枚逾22億藍鑽吸睛　佳士得拍賣史上最大梨形粉鑽坐鎮

蘇富比端8枚逾22億藍鑽吸睛　佳士得拍賣史上最大梨形粉鑽坐鎮

「翹臀珍」性感造型敵不過史特龍離婚八卦　摟老婆看秀宣告復合　 關穎1665萬蛇珠寶閃爆婚宴　差點搶走閨蜜新娘風頭 林心如、林熙蕾首同框互爆料　姊妹淘聚會「批評老公」！ 凱特王妃香奈兒外套竟是27年古董衣　婆婆黛安娜拒穿藏心碎原因 周杰倫曬111萬愛馬仕巨包　搖滾魅力帥翻 胡宇威褲檔爆裂有陰影　拒穿緊身款、最愛翹臀牛仔褲　 潔西卡雀斯坦禮服造型S曲線畢露　絕配Gucci超薄錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面