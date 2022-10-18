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孔曉振大露美背「小眾白紗」曝光！　選中《慾望城市》夢幻婚鞋嫁了

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記者鮑璿安／台北報導

42歲南韓女星孔曉振與韓裔美籍歌手凱文吳（Kevin Oh）11日在紐約完婚，過程非常保密，僅邀請親朋好友參加。昨晚（17日）孔曉振終於在個人IG上驚喜公開了婚紗與婚鞋細節模樣，她選擇了特別的蓬蓬袖、裸背剪裁，露出大面積美背，與粉絲一同感受甜蜜氛圍。

▲孔曉振。（圖／翻攝自孔曉振IG）

▲孔曉振。（圖／翻攝自孔曉振IG）

▲孔曉振選擇2017年才成立的紐約婚紗品牌Danielle Frankel，以露背白紗出鏡。（圖／翻攝自孔曉振IG）

孔曉振請到工作室Kayla Bennetw打理婚紗造型，她選擇2017年才成立的紐約婚紗品牌Danielle Frankel，捨棄了眾多一線大牌禮服，可見獨到眼光。小眾的娃娃裙設計更有辨識度，雖然僅以背部出鏡，但充分呈現了鏤空的美背線條，與透視白紗加持，孔曉振順勢綁起馬尾，傳遞專屬於她的夢幻仙氣。此外，照片中還出現了一套長袖白紗，還有來自Cucculelli Shaheen品牌的淺黃色禮服，清新的星辰元素點綴修身裙身，掛在一旁就能想像穿著起來的明亮感。

▲孔曉振。（圖／翻攝自孔曉振IG）

▲孔曉振。（圖／翻攝自孔曉振IG）

▲孔曉振婚鞋是來自英國的鞋履品牌Manolo Blahnik，配上紅色捧花品味獨特。（圖／翻攝自孔曉振IG）

孔曉振婚鞋是來自英國的鞋履品牌Manolo Blahnik，也是《慾望城市》中凱莉的愛鞋，與一旁的紅色捧花一同陪伴孔曉振走入人生下一階段。孔曉振隨後更曬出老公 Kevin Oh的照片，寫下「My Angel（我的天使）」，這也是她首次曝光老公正面露臉照，鏡頭下藏不住喜悅心情。

▲孔曉振。（圖／翻攝自孔曉振IG）

▲孔曉振首度曬出老公正面照。（圖／翻攝自孔曉振IG）

關鍵字：

孔曉振, 韓星, 婚紗, 禮服, 結婚, Kayla Bennet

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