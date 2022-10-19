常當朋友愛情顧問，自己卻超暈星座Top 3！　冠軍道理都懂就是叫不醒

▲「常當朋友愛情顧問」，自己卻超暈船星座Top3 。（示意圖／翻攝自IG@tvn_drama）

記者鮑璿安 ／台北報導

每個人身邊一定都會有個稱職的「愛情顧問」，這些人經常幫助大家排解愛情困擾，看似灑脫什麼都不顧，但是同樣的道理只要到自己身上就不奏效了，以下公開「常當朋友愛情顧問」，自己卻超暈船星座Top3！

Top 3 巨蟹座

巨蟹座是典型的優秀傾聽者，不過同樣的問題到自己身上就不一樣了，一來巨蟹不喜歡把煩惱說給別人聽，二來總是認為所有道理自己都懂，然而消極處理問題的態度和當愛情顧問時完全不同，只能說巨蟹談戀愛和開導別人是兩個樣子，鑽牛角尖到最後誰也救不了。

Top 2 天秤座

只要是關於朋友的感情問題，天秤還可以置身事外非常理性分析，但是輪到自己的感情就不一樣了，他們無法很清醒去看待問題，明明都告訴朋友要勇敢放下，自己卻完全走不開，有時候太靠自我感受解決問題，反而永遠解決不完。

Top 1 射手座

先說射手座單身和戀愛時根本就是兩個樣子，單身時總是一副瞧不上愛情的態度，對朋友的感情也是「勸分不勸合」，不過自己一戀愛馬上大轉變，一點點波瀾也可以要死要活，好像沒有愛情就活不下去了，把當「愛情顧問」時的灑脫全部拋在腦後，寧可繼續暈船下去，裝睡到叫不醒。

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