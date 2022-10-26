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8款開架眉筆網推爆！百元初好入手　柔霧感、毛流感都畫得出來

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

眉毛是妝容中不可或缺的重要元素，眉毛產品也是天天會用到的消耗品，高CP值的開架眉筆成了熱門選擇，以下推薦好口碑經典好用的眉筆產品。

heme三用眉筆

過去的極細眉筆也有非常好的評價，今年再推出新品三用眉筆，heme全新三用眉筆結合柔滑硬質自動眉筆、持久眉粉及柔軟眉刷，一筆在手就能完成自然立體的眉型。針對亞洲人的髮色調配四大色系，包含杏棕、茶棕、巧棕、及灰褐，同時運用水滴形筆芯可多角度描繪眉毛，中間的眉粉則能在接觸肌膚的時候轉化為防水的粉體，打造自然柔霧的眉毛。

▲heme三用眉筆，NT$300、特價NT$249

媚比琳新一代宛若真眉柔霧塑型眉膠筆

想要擁有自然持久的眉型必備的眉筆之一，運用了眉膠轉換眉粉技術，在上妝後眉膠能瞬間轉為柔霧眉粉質地，除了眉膠特性能讓妝容更持久之外，搭配三角水滴狀筆尖及螺旋眉刷的雙頭設計，描繪眉型立體同時也能維持不結塊的自然妝感。專為亞洲女性設計的六色眉彩，不管冷色、暖色都能找到適合的色選。

2022開架眉筆好口碑推薦，極細筆尖、扁平刀狀通通有，柔霧感、毛流感都畫得出來！

▲媚比琳新一代宛若真眉柔霧塑型眉膠筆，NT$350

1028我型我塑持色眉筆EX、精算師持色細眉筆

針對不同需求，1028有兩款眉筆可以選擇，除了能夠根據喜好的妝感挑選之外，今年也推出更多色選，包含像是：我型我塑持色眉筆EXGR08霧灰色與BR10深茶色、精算師持色細眉筆新色BR10深茶色及BG11墨棕色，滿足大家的需求。

我型我塑持色眉筆EX主打豐盈霧面感妝效，採用獨特純礦物色粉讓發色更均勻、延展性更好，加上六角切面筆尖，尖角能精準勾勒眉型，寬面則快速柔霧填補空隙；精算師持色細眉筆的極細筆尖則針對毛流感而設計，1.7mm筆芯設計，不僅符合原生眉毛粗細，也能精準描繪眉流線條，創造持久俐落眉型。

▲1028 我型我塑持色眉筆EX，NT$290、1028 精算師持色細眉筆，NT$180

艾杜紗 絕不失手眉筆

是品牌改變形象後上市的第一波商品，首創一支眉筆中就有深淺兩色的設計，同時可以調整顏色濃淡及硬度，濃色筆角：可以畫出線條的硬筆芯；淡色筆面：像眉粉般容易塗抹、暈染的柔軟筆芯，同時筆角纖細可以俐落描繪理想眉型；筆面柔軟滑順描畫眉毛空隙，展現自然蓬鬆眉型，尾端也附有螺旋梳，一共有4色可以選擇。

 
▲艾杜紗 絕不失手眉筆，NT$470

I’M MEME 我愛眉好逼真極細眉筆

採用1*2mm刀片型筆芯，是目前開架中最細的筆芯，可以運用窄面、寬面化出毛流感、柔霧感兼具的眉型，同時擁有堅韌筆芯，不會因為筆芯很細就容易斷掉，但還是建議大家在化妝時不要轉太長出來。
 
 
▲I’M MEME 我愛眉好逼真極細眉筆，NT$220

ZA旋轉眉筆

ZA旋轉眉筆是開架通路年度彩妝熱賣Top10之一，也是ZA回購率100%的經典暢銷品，方便地旋轉免削眉筆搭配眉刷設計方便好攜帶，一轉就能輕鬆用，加上圓頭細筆芯滑順筆觸非常好上手，是不需思考就能畫好眉毛的好幫手。

 
▲ZA旋轉眉筆，NT$190

KISSME持色自然柔霧眉筆

採用1.6mm細緻筆芯搭配螺旋眉刷，能輕鬆描繪眉型、也能打造自然蓬鬆的妝感，比心軟硬適中、好上色，同時具有抗汗、防水配方，不用擔心眉毛到晚上就消失，一共有03奶茶棕／04自然棕／05焦糖棕／08霧灰棕四色，推薦搭配KISSME廣受好評的眉彩膏使用。

 
▲KISSME持色自然柔霧眉筆，NT$350

Etude素描高手造型眉筆

一直是韓系眉筆中佔有一席之地的Etude，一共有7個色選，其中深灰色非常推薦給黑髮使用，斜角筆芯能夠打造編筐線條感以及柔和填補眉毛空隙，打造自然的柔物眉毛，親民的價錢也是幾款介紹的眉筆中最好入手的，是許多人第一支眉筆的好選擇。

 
▲Etude素描高手造型眉筆，NT$120

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 開架, 彩妝, 眉筆

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