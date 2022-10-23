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美妝控韓國首爾最新必逛！5間旗艦店Diptyque、雪花秀好逛又好拍

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

這三年來全球身受疫情影響，在許多方面都有了嶄新的面貌。慶幸的是旅遊終於漸漸開放，首爾是許多人的首選，許多品牌的旗艦店也落腳在那，現在去首爾有哪些必逛呢？一起看下去。

Diptyque 新沙洞旗艦店

今年中Diptyque在韓國開設首家旗艦店，也是全球最大旗艦店，三層樓的建築座落於新沙洞林蔭大道，非常吸睛又讓人忍不住想走進去。店裝是由巴黎品牌內部團隊著手打造，由位於聖日耳曼大道的總店汲取靈感，像是大門、地毯等等，也能在店內看到大尺寸的蠟燭，地板則採用散發巴黎住宅魅力的人字紋。

往二樓走就好像是來到了品牌打造的私人住宅，展示著餐廳、廚房、客廳、浴室等等不同的樣貌，有點復古法式的華麗但又帶有現代巴黎的優雅和從容低調，也融合了韓國的在地元素，不管是不是香氛迷都非常值得去走一遭。

地址：서울 강남구 가로수길 15 （15 Garosu-gil 06035 Seoul ）

Tamburins 旗艦店

Tamburins是由Gentle Monster旗下子公司IICOMBINED2創立，宗旨就是追求感性藝術美學，不管是產品、店裝到展覽都是濃濃的藝術氛圍，在首爾一共有兩間旗艦店，一間是在江南區狎鷗亭的HAUS DOSAN，另一間則同樣位於江南區，是一間單獨的街邊店面，兩間空間都非常寬廣，店內更有超吸睛的裝置藝術，不只能夠購物，更像是在逛一個展覽，讓人非常大開眼界。

雪花秀 北村旗艦店

雪花秀去年全新旗艦店落腳於非常有韓國傳統氣息的北村，專欄作家Julia就替我們深度直擊了現場，整篇介紹非常詳細，有要造訪北村的大家不妨可以參考看看：【Julia韓國觀察筆記】首爾北村新去處，直擊雪花秀最新旗艦店。

Amore Seongsu 聖水洞形象體驗館

說到韓國美妝，大家對愛茉莉太平洋集團一定不陌生，像是Etude、innisfree、蘭芝皆為旗下品牌，旗艦形象體驗館在2019年底開幕了，體驗館的最大特色就是能在那裡試用旗下的所有品牌，同時還有咖啡廳、藝文展示空間等等，也常常會舉辦活動，離開時還能帶走自己用到喜歡產品的試用品，很值得花上半天去走一走。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

地址：서울시성동구아차산로11길7
info：預約網址

同場加映：DIor首爾概念店

在BLACKPINK Jisoo成為Dior的全球品牌大使後，今年中也在首爾開設為期兩年的概念店，現在我們終於也能到現場一窺究竟，雖然是以精品為主的概念店，但不妨可以去體驗看看那股時尚氛圍，在店內也有咖啡廳可以坐下來感受環境氛圍。

地址：대한민국 서울 성동구 연무장5길 7

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

●去韓國務必朝聖！集合墨鏡、彩妝保養、甜點店的HAUS DOSAN，就開在韓國各大經紀公司附近

● Dior首爾概念店絕美開幕：巴黎總店外觀、包控天堂Book Tote Room、迪奧先生玫瑰園

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 美妝, 韓國, 首爾

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