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安格斯12星座一周運勢10／17-10／23　雙子荷包捏冷汗、射手小桃花紛飛

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

星星們在原位發光，羊座承接上週的運勢，桃花運也持續的熱情燃燒，不過這週的邂逅大多只是表面上的繁華，並不容易有後續行動，羊座自己如果真的心動，就要更勇敢的把握，但也不要過於心急嚇退對方喔！已有戀情的羊座，則要小心因忙碌而忽略了情人！人際運勢似乎略走下坡，當心聊天時的無心話傷及旁人。

金牛座 4.21~5.20

不論是課業還是工作，牛座這週受到水星影響，需要花更多力氣找回自己的「專注」力，當心容易因為粗心而失誤，不管要做什麼都要打起十二分精神來面對！至於感情則彷彿走進五里霧中的渾沌不明，單身的牛兒雖一心想要談戀愛，但是真的成功的機運少之又少。朋友是你的貴人，經由友人的介紹，也許會給你帶來十分有利的緣份。

雙子座 5.21~6.20

雙子座這週財運實在讓人捏把冷汗，要小心自己任由物慾操弄，沒事失控的亂花錢，可能一下子就把口袋裡的錢花光，需要用心規劃自己的支出預算。所幸工作運勢還算不錯，雖然不見得很認真，但可以輕鬆的保持水準，不會給你帶來太大的壓力。感情上情況未明，單身雙子人人有機會個個沒把握，多保持互動、了解對方再出擊吧！

巨蟹座 6.21~7.21

氣溫高低不穩定的時期，蟹座得比其它人更要注意自己身體上的變化，近期的你整個人只要沒有睡好、沒有吃好，就易顯得懶洋洋的，做什麼都很容易覺得疲累，最好能有自覺，在小地方也記得要注意健康！愛情上單身者勢在必行，金星加持下可以大膽行動，但有對象者就要懂得距離的美感，不必每件事都要和情人牽在一起，避免起口角爭執。

獅子座 7.22~8.22

人際宮位在行星牽動下顯得熱鬧翻騰，近期的獅座與朋友、同事夥伴的互動大增，假日之時能呼朋引伴不亦樂乎，人際關係的運勢自然扶搖直上，只是愛情運勢方面仍停停走走，並不是說你此時不受歡迎，而是因為獅子的你太習慣說場面話、愛裝熟，容易給人一種油膩膩的印象，想要遇見真愛的單身獅，還是要收斂一點會更好。

處女座 8.23~9.22

處女座這週桃花感情運勢十分穩定，幾乎沒有太多的起伏，有對象者可以一直保持著不錯的表現，兩人只要有共同的目標，就能有極密合的相處關係，不過單身者感情之路顯得霧茫茫，近期雖能透過一些聚會喜宴而出現一些心動的小邂逅，然而過於閉俗拘謹之下，進展並不算大喔！此時的努力將為你帶來豐厚的收入，但也要精準控財，才能避免金錢來得快去得快！

天秤座 9.23~10.22

建議秤座一定要好好把握今年之中運勢最高峰的近期喔，受到金星、太陽與水星的拉抬，這週運勢還不錯，只要你想要就能表現出色，甚至大幅的進步，工作運、讀書運都有亮點，可以趁著此時大大衝刺一番！不過有一好沒兩好，這週也要注意感情、工作與生活的平衡，別顧此失彼怠慢了臨近身邊的緣分。

天蠍座 10.23~11.22

進入初秋的時節對蠍座來說份外有感，你纖細而敏感的神經將大受影響，分散你注意力的事情太多，太多外來的干擾，都很可能影響工作表現，讀書者更是讓讀書效率大幅下滑，最後可能需要臨時抱佛腳才可能低空飛過。感情上可別因為忙碌而冷落了情人，兩人得多些共同朋友，一起參與彼此的生活，才能更加鞏固彼此間的關係！

射手座 11.23~12.21

射手工作表現全在於自己是否能專注，近期將出現不少事情引發你的注意，最好先釐清所有事情的輕重緩急，再按部就班的解決，才不會被事情打亂陣腳！此時的你對愛情有許多想法，有對象者可能對情人態度顯得忽冷忽熱，需要對方更積極的表態才能融化你的心；單身射手小桃花紛飛，但暫時沒有明顯進展。

摩羯座 12.22~1.19

正所謂惦惦吃三碗公，拋開逆行冥王星後的第二週，摩羯感情上將能迎來豐收，單身者愛情不鳴則已，一鳴驚人，近期對象並不是摩羯座熟悉的朋友，而是某些遠方關係的人，會以莫名其妙的方式進入摩羯的平淡生活中，讓你一下子亂了手腳。至於此時額外進帳並不多，只要日常生活花費節省，就不至於捉襟見肘。

水瓶座 1.20~2.18

雖然不見得會把全副熱情投入在工作上，不過這週水瓶頗有無心插柳柳成蔭的氣勢，俐落直率又理性的表現讓人稱讚，事業運有機會創下高點，可以說是十分得心應手的時期哩！感情運勢方面的表現還算穩定，有對象者與情人幾乎沒有太多的起伏，可以一直保持著不錯的表現，而單身者有機會出現心動的小邂逅！

雙魚座 2.19~3.20

忽冷忽熱的季節轉換期，魚座的運勢將受到健康左右，想要迎接金水好運，首先得顧好身體才行！而這週如有不適，原因大都來自於自己的煩惱，不自覺地影響了生理，最好能保持開朗愉快，小病小痛才能不藥而癒。單身者異性緣較弱一點，沒有太多時間參加活動、聚會，所以桃花不如以往，得為自己好好安排平衡的作息規劃。

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延伸閱讀：

【星星教授安格斯2022/10/10-10/16星座運勢】牡羊座陷愛情風暴，射手座電力十足

12星座最容易走心的星座排行榜TOP3！第一名地雷超多，翻臉比翻書快

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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