2023男生髮型重點趨勢！韓系「壓貼燙」最時髦　特殊髮色先漂起來

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

時序進入2022尾聲，除了秋冬的節慶氛圍陸續湧現，走在最尖端的流行不等人的搶先跨度到了2023。雖然相較之下男生髮型變化較女生少，但只要掌握以下重點就能掌握先機。

2023男生髮型重點

1.韓系壓貼燙髮

近期看台灣的設計師的男生燙髮作品，很常出現的hashtag就是「韓系壓貼」，我們採訪了萊雅專業美髮教育訓練講師Ryan，他分享「韓系壓貼簡單來說就是利用Pin夾和燙髮技術，讓兩側的髮絲更服貼柔順」，能讓整體髮型看起來更俐落、乾淨，即便想留長也不會看起來雜亂，同時也會更好整理。至於頭頂的髮絲，則可以根據喜好，進行髮根燙等等處理，是韓國男生無論是藝人或是大眾都很常出現的髮型。









2.極短清爽剃髮

再來就是喜歡清爽短髮的好選擇，Ivy League Haircut是男生經典的剪髮，近期在韓國又再度流行回歸。這個髮型起源是來自常春藤盟校（Ivy League）很常剪的髮型，而這些學校的學生也有高知識份子的象徵，故成為髮型的名稱，主要特色是側邊會剃的比較短。頭頂的頭髮可能會是各種搭配，但近期最流行的不外乎就是像劉亞人一樣清爽的短髮。







3.黑髮or特殊染髮造型

最後是髮色的部分，Ryan分享「男生染髮的比例還是比女生低一些，以趨勢來說非常推薦各位男性可以漂髮漂起來！簡單來說不是黑髮就是特殊色這樣。」近期不論是寸頭或長髮都可以看到特殊色如粉色、金色、湖水綠色的染髮，除了特殊色之外，Ryan也舉例說明「像是10年前歐美很流行的觸角染、輪廓染，在近期又回歸了，明年會看到更多」，推薦大家可以嘗試看看。













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