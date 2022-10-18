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信義區8間百貨周年慶10／20開跑　「最划算買法」一次看

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▲信義區百貨、信義區百貨群。（圖／記者蔡惠如攝）

▲信義區中心百貨群內的8間百貨，周年慶將在10／20同時開跑。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

全台百貨密度最高的信義計畫區，在10／20起區域內8間百貨周年慶將同時開打！而且都是在信義區的中心區域，從微風南山、A13信義遠百、新光三越信義新天地4館，一直延伸到市府捷運站絕對讓你買個過癮，各百貨也祭出自家優惠搶客，最划算重點整理一次看！

▲逛街,購買,物慾,。（圖／unsplash）

新光三越信義新天地　10／20～11／2
新光三越信義新天地4館大陣仗齊發，是信義區品牌最大宗也最完整的百貨，今年重點在於高客單的回饋贈品相當好，尤其是巨額點數與BALMUDA的6款小家電，比起直接折抵的回饋CP值可以差到8倍，建議先看看點數兌換的贈品是否有你想要的，再去規劃要在新光三越4館買哪些商品湊滿額。

化妝品單筆滿2,000送2,000點skm points
全館累計5,000送5,000點skm points（請注意全館回饋是4館分開計算喔）
名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆滿10,000送5,000點skm points（首五日skm pay單筆滿10,000送10,000點skm points
 

POINT！
＊兌換贈品均為限量建議首2日就要出手（最好首日就去買一買）
＊另可逛逛同時間開打的A11日本商品展歇腿吃飯
＊把握家電首5日的skm pay倍數回饋
＊新光三越新會員獨享首次申辦數位貴賓卡即贈100點skm points
 

▲▼購物,買東西,百貨公司,逛街（圖／取自免費圖庫Pexels）

微風信義、南山、松高　10／20～11／7
微風在信義計畫區的3個館主打不同風格，而除了微風信義主推精品品牌之外，南山也會有一些較為潮流系的精品可逛，而微風松高地下一樓才剛開幕的宜得利也是亮點之一，

微風信義 - 高級珠寶滿30,000贈15000點(價值1500元，以此類推)；國際精品滿10,000贈10000點；國際名品、服飾滿5,000贈5000點；香氛保養、流行運動滿3,000贈3000點
微風松高 - 時尚家居滿10,000贈5000點；全館(不含H&M、餐飲、部分櫃位)滿3000贈3000點
微風南山 - 高級珠寶、3C滿30,000贈15000點；國際精品滿10,000送10000點；生活家電滿10,000送5000點；國際名品、流行服飾滿5,000贈5000點；香氛保養、atré(不含餐飲)滿3,000贈3000點。

POINT！
＊10／20至10／25限時六天用Breeze Pay，單筆消費滿60,000贈12000點，單筆消費滿15萬贈45000點
＊用悠遊付於各館指定櫃位消費達2,000元送100元紙本酬賓券；單筆滿4,000元送100元紙本酬賓券2份
＊10／20至11／13會員當日全館單筆消費達6,000元可抽獎，最大獎是歐美澳不限航點雙人商務艙機票

▲購物,血拼,買東西,口罩,逛街,疫情,週年慶,周年慶,百貨。（圖／unsplash）

A13信義遠百　10／20～11／7
信義遠百滿千送百方案，會針對不同業種做小加碼，今年針對小家電、服飾、男女童裝都有額外回饋，此外信用卡分期滿額還另外加送，若有想買特定商品，且在A13有櫃位的消費者，不缺其他百貨贈品可優先考慮。

百貨服飾累計滿5,000送500
小家電、保健器材單筆滿5,000送600
化妝品/內睡衣單筆滿2,000送200
大家電單筆滿10,000送1,100

POINT！
＊首12日1F國際精品單筆滿10,000送1,000
＊憑APP會員女、男、童裝單筆滿8,000再加送300
＊14大銀行全館單筆分期滿5,500送200、滿10,000送400；11大銀行數位3C單筆分期刷滿10,000送500。
＊信用卡不限金額消費滿5000加送100，再抽Apple MacBook Air。

關鍵字：

信義區, 周年慶, 新光三越, 微風, 遠百, 信義, 周慶, 週年慶

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