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蔡淑臻曝金鐘戰袍「不想太性感」　認腳很醜靠Jimmy Choo包緊緊

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記者鮑璿安／高雄報導

鞋履品牌Jimmy Choo 首次進駐高雄，於漢神巨蛋開設新店，今（18日）請到藝人蔡淑臻演繹秋冬新品，她穿著粉色珍珠款式高跟鞋搶先逛店。而金鐘獎即將在本週登場，蔡淑臻角逐「迷你劇集女主角獎」，她對紅毯戰袍保密到家，表示不想要露太多。

▲▼蔡淑臻 。（圖／品牌提供）

▲▼蔡淑臻 。（圖／品牌提供）

▲▼蔡淑臻 。（圖／品牌提供）

▲蔡淑臻以彩色洋裝搭配AURA粉色珍珠高跟鞋 。（圖／品牌提供）

蔡淑臻以彩色洋裝搭配AURA粉色珍珠高跟鞋，對她而言鞋款輪廓中性，但遇上珍珠元素恰好展現了女性多樣風貌，聊到對於品牌的印象，蔡淑臻大讚其經典的水晶款，認為百搭又不挑色，「品牌的鞋子穿起來很舒服，不會說底很硬，有足夠的彈性。」而她身高174cm，腳尺寸偏大，也比較難買到合適的鞋，蔡淑臻形容，如果穿到舒服的鞋子就會感覺很暢快，她還打趣說：「我的腳很醜，工作的關係已經受盡風霜，所以希望可以被漂亮的鞋子包得好好的。」

▲▼蔡淑臻 。（圖／品牌提供）

▲蔡淑臻角逐迷你劇集電視電影女主角獎，紅毯戰袍不希望太性感 。（圖／品牌提供）

蔡淑臻憑藉《我是自願讓他殺了我》入圍迷你劇集電視電影女主角，典禮將在本週登場，那麼紅毯戰袍是否已定？蔡淑臻保密回應：「我現在意識到要改變路線，不要太過於奔放，不想要露太多，會希望漂亮但是要維持優雅，這個很難拿捏。」至於到時踩上紅毯的鞋款，她坦言目前有好幾雙Jimmy Choo仍在猶豫，接著環繞四周笑說：「不在店上，應該都被造型師收編走了。」

▲▼蔡淑臻 。（圖／品牌提供）

▲Jimmy Choo 高雄首店在漢神巨蛋 。（圖／品牌提供）

▲▼蔡淑臻 。（圖／品牌提供）

▲▼蔡淑臻 。（圖／品牌提供）

▲ORINA馬里布藍色將珠寶化作鞋履一部分呈現； BLAKE 靴款剪裁俐落。（圖／品牌提供）

品牌秋冬持續探討輪廓與尺寸的比例，選用了大膽的桃紅色以及馬里布藍色，延續將首飾融合成鞋履的一部分，金色蛇鍊在ORIANA高跟涼鞋中化為腳踝鍊飾；經典SAEDA鞋款換上了液態質感呈現迷人光澤度。另也有BLAKE及膝靴，11公分楔形鞋跟和鋒利的鞋頭剪裁，是品牌對於靴款的全新解讀。

▲▼陳庭妮 。（圖／品牌提供）

▲▼陳庭妮 。（圖／品牌提供）

▲Rene Caovilla品牌旗艦店首度進軍南台灣，首次於台灣亮相的全新Irina 系列 。（圖／品牌提供）

精品鞋履紛紛進駐南台灣，Rene Caovilla也選在高雄漢神巨蛋設立全新品牌旗艦店，店入口的設計採用象徵威尼斯門廊的白色拱門，給人優雅靜謐的享受。同時帶來首次於台灣亮相的全新Irina 系列，延續品牌經典纏繞設計，精簡線條感留給腳步無限空間，演繹少即是多的極緻優雅，透過蜿蜒的繫帶線條攀附在腳背上，非常有記憶點。

關鍵字：

蔡淑臻, 金鐘, 造型, Jimmy Choo

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