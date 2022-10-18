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瘦子回應「黑白文」再次強調：不缺錢！　穿PUMA帥裝聊女兒飄父愛

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記者王則絲／台北報導

E.SO瘦子今（18日）出席PUMA忠孝旗艦館改裝開幕活動，以美式學院風格的造型帥氣現身。訪問中提到日前瘦子在IG上發布黑白文，開罵與他理念不合的廠商，對此他一再強調：「我沒有生氣，我喜歡跟理念一樣的品牌合作，講白一點，我沒有很缺錢。」此外今天也聊到剛出生不久的女兒，瘦子雖極度保護小孩、不願透露名字與生日，但話語間都洋溢著父愛。

▲瘦子出席PUMA。（圖／品牌提供）

▲瘦子出席PUMA旗艦館改裝開幕活動。（圖／品牌提供）

瘦子今穿著PUMA秋冬人氣TEAM系列服裝，以復古Hiphop結合美式學院風格，並以腳上的PUMA Rider FV鞋款，加入一抹常春藤綠色呼應整體造型。

瘦子談到日前發布的IG黑白文，內容激動爆粗口開罵廠商，對此他回應：「我沒有生氣，真的沒有」並玩笑表示：「我是笑著、哼著歌打的。」但他也重申：「只是想表達我的立場，我喜歡跟理念一樣價值觀一樣的品牌合作，講白一點，我沒有很缺錢。」鏡頭前再展霸氣一面。

▲瘦子出席PUMA。（圖／品牌提供）

▲瘦子出席PUMA。（圖／品牌提供）

▲瘦子回應日前的IG「黑白文」。（圖／品牌提供）

近日多了父親身份的瘦子，非常保護孩子的隱私，訪問中不願透露女兒的名字、小名、正確的出生日期和星座，問及孩子像誰？他則回答道：「我覺得那是突然一個瞬間，你在他身上會看到喜歡的人的樣子。」不管像誰，「我覺得都是愛。」話語間洋溢著滿滿的、溫暖的父愛。

除此之外，瘦子先前曾提過不喜歡說過的話被做成金句或語錄，他無奈表示：「就很彆扭啊」、「搞得我很像馬雲一樣，我沒有真的想要付這麼大的責任。」坦承這讓他感到壓力很大，無法說想說的話，「我就是想保留講錯話的權利。」

▲瘦子出席PUMA。（圖／品牌提供）

▲瘦子出席PUMA。（圖／品牌提供）

▲PUMA忠孝旗艦館。（圖／品牌提供）

PUMA忠孝旗艦館改裝後一舉橫跨3層樓面、佔地破百坪，店裝靈感取自紐約第五大道的旗艦店，一樓以潮流生活類型為主，二樓為瘦子最有興趣的專業運動系列，地下一樓則陳列多樣聯名。今瘦子搶先逛了一圈，便入手了兩件機能風外套，替自己與老婆在換季時節增添新衣。

近日瘦子在時尚潮流圈很活躍，先前還與英國東倫敦品牌ALLSaints合作推出亞洲獨家聯名飾品系列「AllSaints x E.SO」，一口氣帶來6款項鍊、戒指、手環、耳環，帥氣銀飾上還綴有閃亮Blingbling的鑽，讓瘦子自己都直呼：「真的很喜歡。」

▲瘦子設計飾品 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS與瘦子E.SO跨界合作打造亞洲獨家聯名飾品 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

瘦子, ESO, E.SO, E.SO瘦子, PUMA

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