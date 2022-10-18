瑪利歐在陀飛輪上開賽車！　TAG Heuer聯名錶上演動態秀

▲TAG Heuer第二度與任天堂合作推出聯名錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

TAG Heuer繼去年與Nintendo任天堂聯名的智能錶獲得廣大迴響，今年雙方再度攜手，推出TAG Heuer X Mario Kart 瑪利歐賽車聯名限量計時腕錶與陀飛輪錶，活力十足的超級瑪利歐（Super Mario）開著賽車登上計時碼錶的小秒盤，也在陀飛輪裝置上與刺刺龜殼、砲彈刺客上演追逐秀不停轉動，可愛極了。

▲TAG Heuer X Mario Kart 瑪利歐賽車聯名限量腕錶，陀飛輪錶（右）841,300元，計時腕錶141,300元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）





▲TAG Heuer X Mario Kart 瑪利歐賽車聯名限量計時腕錶，小秒盤裝飾開賽車的瑪利歐。

限量3000只的TAG Heuer X Mario Kart 瑪利歐賽車聯名限量計時腕錶，面盤採用黑灰色相間賽車棋盤格圖案，小錶盤則呈現瀝青效果，瑪利歐現身於9時位置的粒面小秒盤，對應位置的日期窗也藏驚喜，每隔5日跳出Mario Kart遊戲中的星星、砲彈刺客、香蕉、蘑菇等道具元素，錶背鐫刻瑪利歐賽車圖案；而鈦金屬材質的瑪利歐賽車聯名限量陀飛輪計時腕錶，主角瑪利歐於陀飛輪裝置亮相，透明底蓋也顯露瑪利歐造型自動盤，限量250只。兩款限量錶均配備刺刺龜的龜殼圖案黑色小牛皮錶帶，搭上紅色車縫線，錶扣與錶冠則點綴瑪利歐帽子上的「M」字符號，細節相當講究。

▲TAG Heuer X Mario Kart 瑪利歐賽車聯名限量陀飛輪計時腕錶，陀飛輪裝置上演追逐戲碼，錶背自動盤也有設計巧思。

漫畫人物躍上名錶總是吸睛，英國以個人化及改裝手錶服務著稱的Bamford Watch Department，近日與瑞士名錶Franck Muller聯手打造大力水手卜派限量錶，以經典酒桶型錶殼的Vanguard系列腕錶為藍本，推出限量60只的黑鋼款與限量25只的玫瑰金款，主角卜派健壯的肌肉手臂分別代表時針與分針，秒針則是他領養的小孩小豆子（Swee'pea），在面盤上轉呀轉非常吸睛。

▲Franck Muller x Bamford Watch Department聯手推出大力水手卜派腕錶，玫瑰金錶限量25只，黑鋼款限量60只。（圖／翻攝bamfordwatchdepartment IG）

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