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米倉涼子24萬名錶曝光　男孩氣絕配優雅珍珠

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▲▼米倉涼子 。（圖／翻攝IG）

▲米倉涼子熱愛時尚，日前秀剛入手的FENDI Peekaboo包。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

記者陳雅韻／台北報導

47歲日劇女王米倉涼子身材高挑，駕馭起各式服裝總是有型有款，被義大利名牌FENDI欽點為日本大使，她總會搭配珠寶首飾增添亮點，最常戴鑽石耳環或MIKIMOTO珍珠，近日還揭露她的愛錶，原來是日本高級錶品牌Grand Seiko要價24萬元的優雅系列Spring Drive機芯錶款，她大方分享穿搭秘訣說：「穿著比較女人味服裝的時候，搭配boyish（男孩氣）的錶款也很不錯喔！」

▲▼米倉涼子 。（圖／翻攝IG）

▲米倉涼子佩戴MIKIMOTO珍珠耳環、Grand Seiko展露冬日風情的錶款。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

米倉涼子日前才分享她剛入手的FENDI招牌包款Peekaboo包，包身上的粗針縫線更添個性美，她大讚無法抗拒此包魅力。而她個人的穿搭技巧，偏愛衝突美感，認為優雅風配中性風絕配，優雅代表為她收藏的MIKIMOTO珍珠首飾，她已多次佩戴串鍊、耳骨夾，此次秀出Moon Dew系列圈式長耳環，台灣引進短版款式。

▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Moon Dew系列耳環純銀搭配日本Akoya 珍珠，鈎針部分為18K白金材質，短款25,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

而米倉涼子口中boyish的腕錶，為Grand Seiko靈感源於神秘的自然現象 「御神渡」的SBGY007腕錶，此現象發生在距離製作Spring Drive機芯的信州時之匠工坊不遠處諏訪湖，品牌將冬日湖面結冰之際的顏色、紋理納為錶款面盤主視覺，內載手動上鍊的Spring Drive 9R31機芯，內外皆美。

▲▼米倉涼子 。（圖／翻攝IG）

▲米倉涼子戴Grand Seiko靈感源自冬日湖面結冰自然現象「御神渡」的優雅系列SBGY007腕錶，240,000元。（圖／Grand Seiko提供）

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關鍵字：

米倉涼子, FENDI, MIKIMOTO, Grand Seiko

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