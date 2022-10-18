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金鐘前必回顧《火神的眼淚》11條金句：只要他想活下去，我們都應該要救他

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編輯／JJ　圖／翻攝自《火神的眼淚》FB

2021年播出的職人戲劇《火神的眼淚》，以寫實的消防員故事扣人心弦，也令許多觀眾落下了感動的眼淚。《火神的眼淚》入圍今年金鐘獎7大獎項：戲劇節目創意獎、最佳導演獎、最佳女配角獎、最佳男配角獎、最佳視覺設計獎、最佳聲音設計獎、最佳人氣獎，在頒獎典禮正式開始前，先來帶大家回顧劇中精彩的瞬間，以下一起來重溫11句感人金句。

▲《火神的眼淚》 劇照 。（圖／翻攝自FB）

1. 就算再痛苦，只要他想活下去，我們都應該要救他。

2. 我們這工作是有意義的，它有時候不只是救一個人，而是救整個家庭。

▲《火神的眼淚》 劇照 。（圖／翻攝自FB）

3. 在死亡面前，我們每一個人都是平等的。

4. 我不是為了他們的感謝，才救他的。

▲《火神的眼淚》 劇照 。（圖／翻攝自FB）

5. 每次看到火災的新聞你知道我有多擔心嗎？

6, 我知道這件事有困難，但這是我想做的事。

▲《火神的眼淚》 劇照 。（圖／翻攝自FB）

7. 我們都有女總統了，女分隊長，剛好而已吧！

8. 我們是消防員，不是法官，更不是上帝，我們的職責就是好好的把傷病患送到醫院。

▲《火神的眼淚》 劇照 。（圖／翻攝自FB）

9.  每一個受苦的人都應該被安慰，可是誰來安慰受苦的人？

10.  我每次快要撐不下去的時候，我跟自己講，我老公很偉大，他在做有意義的事情，身為消防人員的太太，要堅強、要獨立，但我也是人，我也有需要你幫忙的時候。

▲火神的眼淚劇照。（圖／翻攝自FB）

11. 重要的是我愛妳，請妳一定要好好活下去，我相信，未來我們一定會在更美的地方相見。

關鍵字：

金鐘獎, 火神的眼淚, 金句, 經典台詞, 回顧

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