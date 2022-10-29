三件防水外套雨天也時髦出線！LOEWE漸層藍太美、BV還能當洋裝

實習記者蔡孟廷／綜合報導

台灣又到了陰雨綿綿的秋冬，東北季風一發威穿什麼都不夠暖，所以秋冬不只需要保暖的針織衫、防風的大衣，雨衣也是不可或缺的好夥伴。現在有許多品牌選擇降低機能感，推出許多優雅、時髦的防水外套，打破大家對於雨衣的想像，也讓「雨衣」不只在騎車走路時用來擋風擋雨，更是讓品味提升的時尚單品。

Bottega Venetta

作為Daniel Lee在Bottega Venetta的最後一季秀場，Daniel依舊沒有讓大家失望，2022春夏的Bottega Venetta美出了新高度，這件黑色大衣更是作為壓軸造型登場，巨大的輪廓讓人想不到它是件雨衣，同時也能夠做為洋裝著用，拉鍊和扣子兩種不同的開合模式都讓人不禁感嘆於Dainel Lee對於機能感與時尚的完美平衡。

▲Bottega Venetta全黑的防水大衣，將大輪廓的美與機能感並存。（圖／翻攝自Bottega Veneta官網）

LOEWE x On

LOEWE今年大跨界與瑞典國民運動品牌On合作，推出一系列有如將大自然色彩紀錄在衣服上的運動服飾，這件防水外套漸層的顏色，就像天空一樣，將美麗結合運動生活，搭配上拉鍊、抽繩與機能感的面料，打破眾人對運動服的想像，讓你不只運動、通勤時能穿，平時出門也能成為目光焦點。

▲即使是與運動品牌跨界推出防水雨衣，Loewe的美感依然無庸置疑。（圖／翻攝自Loewe官網）

Cecilie Bahnsen x Mackintosh

當北歐少女Cecilie Bahnsen遇上有「防水風衣始祖」之稱的Mackintosh，兩大品牌在2021年一同推出聯名系列，Mackintosh將棉做為一種防水材料運用在設計之中，利用獨特的手法將棉外層上了輕薄的防水塗層，讓棉保有原本的質感，同時也能防止雨水滲入，而Cecilie Bahnsen獨有的清冷少女感設計，不只重視審美，更重視機能性，附上的小兜帽也有抽繩，將防水做到極致，這件外套能陪你上山擋雨，也能陪你漫遊城市。

▲極簡優雅防水雨衣配上可愛小兜帽，讓你雨天也能放心出行。（圖／翻攝自Mackintosh官網）

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