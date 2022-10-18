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芝麻、木耳都上榜！營養師教你聰明吃「超級黑色食物」

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▲▼營養教你聰明吃「超級黑色食物」 。（圖／Unsplash）

▲芝麻營養價值高，還能改善便秘、睡眠品質。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

越來越多人懂得均衡飲食的重要性，鮮豔食物好看又美味，讓人食指大動，營養師余朱青卻分享，看似不起眼的黑色食物營養價值高，顏色很深的黑色食材有著豐富營養素。

營養師余朱青分享，大家都知道深綠色蔬菜很好，因為天然食物中，通常顏色越深，營養價值也越高，同理黑色食物的營養素更是豐富。

▲▼營養教你聰明吃「超級黑色食物」 。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

#黑木耳

營養師舉例，像是有著血管清道夫之稱的黑木耳，含有天然抗氧化劑花青素、維生素B2還有、鈣、鐵、等營養成份，能保養心血管健康、穩定血糖且有豐富膳食纖維，可促進腸胃蠕動、還能增加飽足感，也是在減脂減重的朋友餐桌上常會出現的食材。

#黑芝麻

黑芝麻屬於高鈣食物，富含鈣質、鐵質，且含有Omega-3多元不飽和脂肪酸，可以維持心血管健康、抗氧化、抗發炎、而且黑芝麻是堅果類，所以油脂含量高，還能潤腸通便，黑芝麻也是黑色超級食物之一。

其他像是黑豆、桑葚、海帶、香菇等這些黑色食物，也是餐桌上料理起來美味又營養價值高的黑色食物，這些食物大多含有豐富膳食纖維、天然抗氧化性高，且富含蛋白質，其他營養素像是花青素、維生素A、C、E、礦物質、不飽和脂肪酸和微量元素等等...，都能提供身體所需各式營養素。

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關鍵字：

黑色食物, 營養價值, 超級食物

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