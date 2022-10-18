濕冷天氣抗菌防螨寢具熱賣　周年慶1.2萬元冬被特價3200

記者蔡惠如／綜合報導

近期北部連日陰雨，加上天氣逐漸寒冷，百貨周年慶寢具銷量也開出紅盤，代理商日比家族表示，近年因消費者逐漸重視塵蟎、過敏議題，抗菌防螨材質的銷量逐年提升，加上疫情後時代來臨，百貨人潮逐漸回流，近期針對新光三越信義也推出2.5折的商品優惠，另一代理商特力，也推出旗下Wedgwood新品，讓消費者點綴冬日氛圍。

▲德國Breathable超細纖維雙人冬被，原價12,800元，特價3,200元。（圖／各品牌提供）

10月初起氣溫驟降，帶動了冬被預購的需求，首波周年慶保暖的羊毛被、羽絨被的買氣依然不減，加上北部即將邁入冬季，迎來颱風西南氣流的潮濕氣候，抗菌防螨材質的冬被的詢問度也持續提升。日比家族旗下三大進口品牌，針對信義A8周年慶推出獨家限量優惠組合，要價12,800元的德國Breathable超細纖維雙人冬被，特價3,200元，直接下殺2.5折。

▲CALVIN KLEIN精品入門1+1超值組，原價44,710元，A8特價16,980元。

此外，CALVIN KLEIN精品入門1+1超值組包括Border Plaid雙人四件式床包組、Etched Platinum雙人四件式床包組，另加贈CK素色毛巾三件組，原價44,710元，A8特價16,980元；CALVIN KLEIN 也推「買一送二」優惠，買CK抗菌超細纖維雙人冬被，加贈CK超細纖維枕一對，原價12,560元，特價3,980元。WENTEX也祭出原價9,600元的100%紐西蘭羊毛雙人冬被，特價2,600元。

▲CALVIN KLEIN 買一送二，買冬被加贈超細纖維枕一對，原價12,560元，特價3,980元。

▲WENTEX 100%紐西蘭羊毛雙人冬被，原原9,600元，特價2,600元。

近期適逢秋冬換季，英國Wedgwood推出全新Premium Collection奢華系列，精選品項囊括白金級千織紗床單、義大利工坊刺繡床組與頂級羽絨冬被等，主打材質或工藝更為貼近高級訂製等級，2022秋冬新品兼具大膽、時髦與奔放等特色，揉入神秘的映影藍與療癒的晴空藍，以及清新溫暖的鼠尾草綠與大地棕色調，主打高端客群，雙人四件式套組售價97,800元起。

▲Wedgwoood Essence 1000TC 四件式被套平單床組，售價99,800元。