林心如與許路兒穿2.7萬元小白鞋擺拍　枕頭般觸感、沒Logo一樣燒

記者鮑璿安 ／台北報導

任憑潮流如何演變，小白鞋都是經典之選，女星林心如日前在IG分享貼文，她以休閒私服搭配運動褲秀出長腿曲線，而腳上鞋款看似簡單，其實是BOTTEGA VENETA秋冬全新單品，如同枕頭般的柔軟Pillow球鞋，也出現在名人許路兒腳下，在兩人聯手推坑成為超燒款式！

▲林心如休閒私服搭配BOTTEGA VENETA 新款Pillow球鞋，NT$27,600 。（圖／品牌提供）

林心如身穿輕鬆的牛仔外套搭配緊身運動褲展現休閒樣貌，而她長腿一擺，白襪呼應白球鞋模樣清新，出自BOTTEGA VENETA新款Pillow球鞋，同時形容這是一雙「可愛澎澎的新款球鞋」。許路兒則是綁起俏麗馬尾，直接於品牌高雄漢神巨蛋新店擺拍，選擇以牛仔褲搭配Pillow鞋款，另也表示：「好久沒看到Bottega的球鞋款式了，沒有過多繁複的裝飾，澎澎的超可愛，搭短褲配雙短襪也超好看。」

▲許路兒以牛仔褲搭配Pillow鞋款 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA Pillow鞋款靈感源自於90 年代的經典造型及滑板文化 。（圖／品牌提供）

相信許多時尚迷已經發現，該鞋款靈感源自於90 年代的經典造型及滑板文化，以厚實的鞋身及鞋底設計成為辨識度元素，白色款式搭配品牌鸚鵡綠橡膠鞋底帶來碰撞效果，另也有純黑色系，售價皆為台幣27,600。雖無顯著Logo，卻塑造品牌一貫的不喧嘩美學。





▲（依序）胡宇威、陳庭妮分別在私服造型中穿上Chloé Nama運動休閒鞋，圖三為花草綠色。（圖／品牌提供）



最近話題的運動休閒鞋還有Chloé Nama，鞋款靈感源自巴黎花神咖啡館的貝殼紋線條，用以異材質的拼接工法、搭配對比色的車縫線裝點，具有無性別特質，男女都能夠上腳。胡宇威以及陳庭妮分別在私服造型中穿著Nama運動休閒鞋，展現了不分性別的時尚感，胡宇威選擇純白色系鞋款搭配輕便的襯衫短褲，另一半陳庭妮則是運用白色洋裝巧妙搭配秋季新色花草綠款式，跳色碰撞出明亮感。