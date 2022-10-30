fb ig video ETtoday search mobile

三雙防水鞋讓你雨天也乾爽　Balenciaga橡膠鞋很瘋狂、暖沙色高質感

>

實習記者蔡孟廷／綜合報導

雨天最怕鞋子濕掉，如果沒有盡快晾乾，濕氣不只會讓鞋子變質，更有可能發霉直接讓愛鞋報廢，台灣氣候潮濕多雨，雨鞋一定是必備鞋款。不過說到雨鞋似乎就無法跟時尚掛勾，近幾年，有許多品牌已經讓機能與時尚共存，精選三雙防水鞋讓你雨天時髦出門也乾爽。

Balenciaga

自從和Crocs聯名後，Balenciaga不斷在精進製作橡膠鞋的工藝，讓橡膠鞋不再只是一種童趣的象徵。這雙鞋將Balenciaga經典運動鞋的造型轉化成一體成型，由全橡膠打造，加厚鞋底防水同時也更加防滑，鏤空的鞋身設計增加透氣性和排濕性，打破精品在雨天需要束之高閣的印象，無論天氣好壞都能放膽出行。

▲Balenciaga用橡膠做運動鞋，幽默感讓人莞爾。（圖／翻攝自Balenciaga官網）

▲Balenciaga橡膠運動鞋，全黑的凌厲外型擺脫橡膠鞋給人的童趣感。（圖／翻攝自Balenciaga官網）

Salomon

現在最流行的沙色出現在法國戶外鞋履品牌Salomon上一樣的精彩，讓人對只專注於機能性的Salomon產生截然不同的印象，將鞋體輕量化，鞋身兩側的網格設計讓潮濕感無法靠近，加厚的橡膠鞋底在遇到積水時也能輕鬆踏過，做了防水處理的皮革鞋身，獨有的光澤感讓人愛不釋手。

▲雨天怕濕嗎？Salomon的沙色美鞋陪你甩乾潮濕。（圖／翻攝自SSENSE官網）

▲連皮革部分都防水，Salomon的沙色美鞋陪你甩乾潮濕。（圖／翻攝自SSENSE官網）

Moncler

Moncler在戶外穿搭上又一次開創新的一頁，利用Gore-Tex製成的鞋面不只防潑水，同時具有耐撕裂、透氣的特性，而加厚鞋底除了能改善比例，也增加整雙鞋防滑、耐磨的實穿性，俐落銳利的外型配上紅黑撞色，第一眼就給人酷帥時髦的感覺，鞋帶採用抽繩設計，兼具機能性的同時讓單品在著用上更百搭。

▲雨天美鞋。（圖／翻攝自IG）

▲紅黑撞色好搶眼。（圖／翻攝自Moncler官網）

►跟著Jennie穿出辣妹風！5個雨靴穿搭法則　下雨天也要時髦

►3款包包雨天輕鬆背　三宅一生泡麵皺褶超活撥、MM6大容量好好裝

關鍵字：

Balenciaga, Salomon, Moncler

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

有望脱單！近期桃花運最旺的4大星座　天秤未來2個月可能遇到正緣

有望脱單！近期桃花運最旺的4大星座　天秤未來2個月可能遇到正緣

愛吃甜食不只會發胖！營養師曝12大「糖危害」　小心頭痛又冒痘

愛吃甜食不只會發胖！營養師曝12大「糖危害」　小心頭痛又冒痘

台南哭哭！IKEA傳進駐嘉義　業者：朝此方向前進

台南哭哭！IKEA傳進駐嘉義　業者：朝此方向前進

戀愛時最會吃醋的3大星座！Top 1佔有慾超強，想24小時黏在一起 脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負，一碰底線就爆發 三雙防水鞋讓你雨天也乾爽　Balenciaga橡膠鞋很瘋狂、暖沙色高質感 單身越久越不想委屈自己的3星座！Top 2享受自由，覺得戀愛麻煩多 秋冬衣櫃必備！UNIQLO、GU針織外套平價又百搭　ZARA帽T萬年不敗 三件防水外套雨天也時髦出線！LOEWE漸層藍太美、BV還能當洋裝 特搜8款韓星愛穿球鞋　孔曉振選NB 993當「婚紗鞋」氛圍感爆棚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面