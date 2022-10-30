三雙防水鞋讓你雨天也乾爽　Balenciaga橡膠鞋很瘋狂、暖沙色高質感

實習記者蔡孟廷／綜合報導

雨天最怕鞋子濕掉，如果沒有盡快晾乾，濕氣不只會讓鞋子變質，更有可能發霉直接讓愛鞋報廢，台灣氣候潮濕多雨，雨鞋一定是必備鞋款。不過說到雨鞋似乎就無法跟時尚掛勾，近幾年，有許多品牌已經讓機能與時尚共存，精選三雙防水鞋讓你雨天時髦出門也乾爽。

Balenciaga

自從和Crocs聯名後，Balenciaga不斷在精進製作橡膠鞋的工藝，讓橡膠鞋不再只是一種童趣的象徵。這雙鞋將Balenciaga經典運動鞋的造型轉化成一體成型，由全橡膠打造，加厚鞋底防水同時也更加防滑，鏤空的鞋身設計增加透氣性和排濕性，打破精品在雨天需要束之高閣的印象，無論天氣好壞都能放膽出行。

▲Balenciaga橡膠運動鞋，全黑的凌厲外型擺脫橡膠鞋給人的童趣感。（圖／翻攝自Balenciaga官網）

Salomon

現在最流行的沙色出現在法國戶外鞋履品牌Salomon上一樣的精彩，讓人對只專注於機能性的Salomon產生截然不同的印象，將鞋體輕量化，鞋身兩側的網格設計讓潮濕感無法靠近，加厚的橡膠鞋底在遇到積水時也能輕鬆踏過，做了防水處理的皮革鞋身，獨有的光澤感讓人愛不釋手。

▲連皮革部分都防水，Salomon的沙色美鞋陪你甩乾潮濕。（圖／翻攝自SSENSE官網）



Moncler

Moncler在戶外穿搭上又一次開創新的一頁，利用Gore-Tex製成的鞋面不只防潑水，同時具有耐撕裂、透氣的特性，而加厚鞋底除了能改善比例，也增加整雙鞋防滑、耐磨的實穿性，俐落銳利的外型配上紅黑撞色，第一眼就給人酷帥時髦的感覺，鞋帶採用抽繩設計，兼具機能性的同時讓單品在著用上更百搭。

▲紅黑撞色好搶眼。（圖／翻攝自Moncler官網）



►跟著Jennie穿出辣妹風！5個雨靴穿搭法則 下雨天也要時髦



►3款包包雨天輕鬆背 三宅一生泡麵皺褶超活撥、MM6大容量好好裝