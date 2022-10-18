超準！「寶寶醒了什麼反應」心理測驗，秒測你的真實人際關係

編輯／Lily

擁有一段好的友誼，對你來說好處多多，所謂在家靠父母，出外靠朋友，也有不少研究顯示，好的朋友能減緩你的壓力、增進你的自信。那麼你的人際關係好嗎？以下測驗能秒讀你目前的人際狀況，一起來測測看！

▲（圖／Unsplash）

熟睡的寶寶突然醒了，猜猜他會有什麼反應呢？

A.哭



B.笑



C.閉上眼睛繼續睡覺



D.咳嗽

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選擇A.哭的你

你對自己沒什麼自信，有點害怕與別人相處，常站在遠遠地方看著別人，或是處在小團體中，仍然覺得自己很疏離，其實不需要想太多，用平常心且最真實的自己和別人相處，你會發現一切其實很美好。

選擇B.笑的你

你和容易和朋友打成一片，交際手腕相當不錯，但有時候要提醒自己別總是把個人喜好放在第一，有時候也要在意身邊朋友的想法感受，這樣的友誼才能經營得長長久久。

選擇C.閉上眼睛繼續睡覺的你

你其實很愛耍孤僻，與其和一群朋友一起，你反而喜歡自己待在家中，還覺得比較自在快樂，什麼事情總以自己為出發點，但是工作、求學有時是需要團體合作，獨來獨往對自己沒好處，記得也好好調整自己。

選擇D.咳嗽的你

你非常在意自己的人際關係，總是小心翼翼去維護，把自己搞得很累，其實友情這種事情合則來，不合也無妨，不要太在意別人對自己的看法，放鬆點來表現最真實的自己，才能交到真正合拍的朋友。

►第一眼看到什麼？秒測出你不說但內心「正在後悔的事情」