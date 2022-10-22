韓國cocodor擴香買一送一423元！香榭咖啡超好聞、花栗鼠擴香枝神可愛

文／C編

香氛不僅可以增添居家質感，更可以讓整個空間的氣息更加好聞、療癒，「Her森森」推出「韓國cocodor花栗鼠花漾款室內擴香瓶200ml、加贈補充瓶」，買一送一的優惠，原價699元、特價423元，重點是外型超可愛，香味神好聞，當然一定要入手。

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▲韓國cocodor 花栗鼠花漾款室內擴香瓶200ml、加贈補充瓶，原價699元、特價423元，點我購買。



來自韓國的cocodor以室內香氛打響名號，以平易近人的價格與可愛夢幻的風格，深受很多小資族喜愛，這次再度針對秋冬推出全新的花栗鼠花漾款室內擴香瓶，是以充滿戀愛感的秋季氛圍為靈感打造，宛如伴隨著溫暖陽光、輕拂過臉頰的秋季涼風，是輕柔飄散的秋日香氣。

這次的花栗鼠花漾款，除了有經典的英國小蒼蘭、牡丹花香可以挑選之外，還多了全新的「香榭咖啡」香味可以選購，是以洋溢著焦糖榛果香的咖啡館為主題，前味是焦糖杏仁、烘焙香調，中調則是榛果與糖漿，後味是檀香、香草跟柔和的香粉調，聞起來就像是在咖啡廳與男友約會的戀愛感。

不只是香味讓人著迷，擴香枝也超級可愛，配有5支黑色擴香枝，搭配一支木紋花栗鼠擴香棒，前後都是不同的設計圖案，真的連細節都顧滿滿，再配有橙色牡丹裝飾擴香棒、橙色星辰永生花一束，整個裝飾起來就宛如小小的森林一般，擺在家裡真的大加分。

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「Her森森」推出「韓國cocodor花栗鼠花漾款室內擴香瓶200ml、加贈補充瓶」，買一送一的優惠，原價699元、特價423元，等於一瓶只要約211元，超划算價格，加上可愛的搭配設計，買來送自己或是朋友都是好選擇。