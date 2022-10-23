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AMIRO LED化妝鏡下殺1280元　95%還原日光、精緻妝容必備神器

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文／C編

想要畫出絕美精緻的妝容，充足合適的光線很重要，如果光線不夠、色溫錯誤，各種顏色都會無法顯現出來，很容易造成下手過輕或是過重的災難出現，「Her森森」推出「AMIRO Mate S 系列LED高清日光化妝鏡」，可模仿室外光源，讓妳輕鬆畫出完美妝容。

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▲AMIRO,化妝鏡,鏡子,彩妝,Her森森,。（圖／Her森森）

▲AMIRO Mate S 系列LED高清日光化妝鏡，原價1680元、特價1280元，點我購買

想要在家裡面找個室內光充足的地方化妝，對很多人來說不是件簡易的事情，那麼，妳就很需要這款高清日光化妝鏡，它可以95%還原日光下的顯色度，讓女孩在化妝時，不會選錯顏色、下手輕重也能順利掌握，在鏡子裡面的狀態就是日常戶外的樣貌，還原度超高。

不只是可以模擬日光照射，環形燈狀設計，可以全方位掌握臉部瑕疵，均勻上妝無陰影，還有5段亮度可以調整，即使是房間光源不足，也可以達到很好的明亮效果，同時還可以180度翻轉，任何上妝角度都可以輕鬆掌握。

另外，這款化妝鏡還可以拆卸收納，外出攜帶也很方便，後面還設計了首飾收納掛勾，讓摘卸下來的項鍊、耳環不再亂丟找不到，可以直接掛在後方，方便佩戴，同時擁有Type-C插頭可以充電，2000mAh蓄電力強，一周都不用充。

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▲AMIRO,化妝鏡,鏡子,彩妝,Her森森,。（圖／Her森森）

▲AMIRO Mate S 系列LED高清日光化妝鏡，原價1680元、特價1280元，點我購買

「Her森森」推出「AMIRO Mate S 系列LED高清日光化妝鏡」，有粉色跟白色兩款可以選擇，原價1680元、特價1280元，放在化妝台也像是藝術品一樣的絕美鏡身，身為愛美的女孩都應該要擁有一個。

關鍵字：

AMIRO, 化妝鏡, 鏡子, 彩妝, Her森森

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