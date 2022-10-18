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LULU時髦美胸靠5步驟養成　選對機能款、材質親膚很重要

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記者李薇／台北報導　圖／sunnygirl800424 IG、品牌提供

胸部大小是很多人評斷女性外貌的代表之一，但是其實應該要更成熟看待，不管是大胸還是小胸，其實都有它專屬女性的魅力，藝人LULU就分享自己買內衣、照顧胸部的秘訣，雖然是「小胸女代表」，但只要穿對單品、照顧得宜，一樣也可以擁有自信美麗。

▲LULU,黛安芬,蕾黛絲,Qmomo,內衣,胸罩,穿搭。（圖／品牌提供、sunnygirl800424 IG）

＃材質舒適很重要

女性幾乎一天24小時都必須要穿著內衣，因此，LULU認為，舒適一定是最重要，材質挑選上要親膚、滑順柔軟，自己比較喜歡機能型的內衣，也會按照不同場合搭配穿搭，但會以自己舒心、舒適為主，「像我自己在運動的時候就是黛安芬的智能超彈系列，工作的話，比較傾向無鋼圈系列，可以把胸型撐出來。」

▲LULU,黛安芬,蕾黛絲,Qmomo,內衣,胸罩,穿搭。（圖／品牌提供、sunnygirl800424 IG）

＃把內衣認真穿好

美麗的胸型其實跟內衣的穿搭息息相關，LULU也認為，只要掌握正確的穿法、把內衣穿好，就是讓胸部塑形，背扣該扣到哪裡、鬆緊帶長度該條到哪裡，都找到正確的比例跟位置，就是在保養胸部，她也說，「因為拍廣告的關係，有專業老師幫忙，就覺得自己平時都沒有在集中，感覺它們（胸部）很散漫，所以有跟老師偷學幾個技巧，把內衣穿到位」。

▲LULU,黛安芬,蕾黛絲,Qmomo,內衣,胸罩,穿搭。（圖／品牌提供、sunnygirl800424 IG）

＃成套內衣信心加分

LULU表示，覺得配成套的內衣很好看、很有精神，只要這樣搭配，穿好內在之後，已經感覺已經先幫自己打氣了，再搭上美麗的外衣，就會從裡到外都很順暢，更有精神、儀式感。

▲LULU,黛安芬,蕾黛絲,Qmomo,內衣,胸罩,穿搭。（圖／品牌提供、sunnygirl800424 IG）

＃擦乳液保養胸部

LULU笑稱自己是「小胸女的代表」，平時對胸部的保養就是擦乳液，透過乳液的滋潤度，讓胸部肌膚更加柔滑細緻，她還笑說，拍廣告的時候，為了讓胸部集中在中間，比較好看，還會對胸部信心喊話，「大家，我們要集中囉！」

▲LULU,黛安芬,蕾黛絲,Qmomo,內衣,胸罩,穿搭。（圖／品牌提供、sunnygirl800424 IG）

＃挑選機能款的內衣

從訪談中可以知道，LULU在內衣的挑選上，會按照場合、時機做不同的選擇，她也表示，有些衣服要有些肉集中在中間比較好看，這時候就會選水感動系列，既是無鋼圈又有無痕的水波襯墊在裡面，舒適又能讓胸部集中，很喜歡這款。

【單品推薦】

＃黛安芬 Flex Smart

▲LULU,黛安芬,蕾黛絲,Qmomo,內衣,胸罩,穿搭。（圖／品牌提供）

擁有超過百年歷史的內衣品牌黛安芬，透過Flex Smart系列新品，以舒適、智能彈性概念，結合超彈力身展設計實現「隨身所欲」的自由，成就女性自信與美麗，這次將在2022年百貨週年慶推出期間限定獨家優惠，讓女孩能用更親切的價格，展現獨一無二的專屬魅力。

＃蕾黛絲 真水系列

▲LULU,黛安芬,蕾黛絲,Qmomo,內衣,胸罩,穿搭。（圖／品牌提供、sunnygirl800424 IG）

由Sandy（吳姍儒）代言的蕾黛絲 真水系列自1999年起推出獨家專利水襯墊，已經打造出了400萬個美麗身型，小小的水袋以空氣與水的黃金比例，特別適合小胸的女孩挺出自然渾圓胸型，罩杯杯型包覆貼合胸型，讓上胸飽滿不空杯，側邊部分還特意設計雙條撐片，穩定不易走位。

＃Qmomo 粉紅串連專區

▲LULU,黛安芬,蕾黛絲,Qmomo,內衣,胸罩,穿搭。（圖／品牌提供、sunnygirl800424 IG）

響應10月國際粉紅乳癌防治月，Qmomo推出「粉紅串聯，美力無懼」活動，只要從即日起至10月31日，於全台門市、官網選購「粉紅串聯專區」指定商品，將捐贈專區收入5%予「財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會」，支持乳癌防治，「粉紅串聯專區」包括零束縛的無鋼圈內衣、舒適包覆的軟鋼圈內衣、穩定支撐的運動內衣等單品可以挑選。

關鍵字：

LULU, 黛安芬, 蕾黛絲, Qmomo, 內衣, 胸罩, 穿搭

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