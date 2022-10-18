脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負，一碰底線就爆發

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@tvn_drama

脾氣好、待人溫和包容的人，常會被誤認為「沒脾氣」、甚至會被當成軟弱好欺負，但脾氣好不一定就會任人欺負，有些人其實非常在意自己的原則，一旦碰觸到他們的底線，他們就會翻臉爆發。在微博擁有70多萬粉絲的星座專家「星座菌」就揭秘平時脾氣溫和，但原則性非常強的3大星座，尤其是Top 1一旦發起脾氣來，沒人能擋得了。

Top 3：天秤座



天秤座大多性格很溫和，在生活中他們對很多事情都可以一笑了之，不太會在一些小事上斤斤計較，也因爲這樣，他們常被人認為是好欺負的人。但其實天秤也有自己的原則和底線，一旦有人碰觸到他們的原則和底線，平時少動怒的天秤發起脾氣來，後果也是滿可怕、嚴重的，甚至會做出一些反擊，讓對方自討苦吃。

Top 2：雙魚座



雙魚座的好脾氣可說是大家公認，有時候甚至會給人一種「唯命是從」的小媳婦之感，他們的包容和退讓也常會被人當成是理所當然的。但其實雙魚的原則性很強，有不能被碰觸的底線，有些事情他們可以無條件包容，可也有些事情是無論如何都絕對不能退讓的。

Top 1：金牛座



金牛座個性很溫和穩定，做事沈著踏實又謹慎，在與人相處上也很懂得包容，在許多事情上都很隨和，不會太計較，因此在很多人心中，金牛是比較好欺負的那類人。但其實金牛的原則性非常強，所有的包容和退讓都是在他們能夠接受的範圍內，一旦有人挑戰到他們的原則，他們就一定會爆發，而且一旦發起脾氣來，就沒有人能阻止得了他們。

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